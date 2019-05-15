شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات تعرضك للحبس وفق قانون المرور.. تلوين زجاج السيارات وحجب الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

-تلوين زجاج السيارات وحجب الرؤية

تندرج تلك المخالفة فى قانون المرور الجديد ضمن الشريحة الثالثة، التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

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-السماح بركوب الأطفال دون السابعة فى المقاعد الأمامية

وضعت تلك المخالفة بقانون المرور الجديد ويخصم من السائق حال ارتكاب المخالفة مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.