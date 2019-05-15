شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تجهيزات بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسؤلون اجتماعاً مع الشركات المنفذة لإنشاء وتطوير المنشآت الطبية لمنظومة التأمين الصحي الجديد، لمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة لكل منشأة على حدة.

وخلال الاجتماع استعرضت الشركات المنفذة الرسومات الهندسية، والتصورات النهائية لكل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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وشدد المسؤلون على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجهيزات بجميع المنشآت وفقاً للمواعيد المحددة، مؤكدةً على الإنتهاء من كافة التجهيزات بنهاية شهر يونيه المقبل، ووفقاً لمعايير الجودة العالمية، لتصبح جاهزة لتطبيق المنظومة الجديدة مطلع شهر يوليو المقبل.

يشار إلى أنه سيتم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لمستشفيي بورفؤاد وبورسعيد العام في ٣٠ مايو الحالي، وأكدت على تطوير وتجديد الواجهات لمستشفى بورسعيد العام بما يتناسب مع المظهر الحضاري العام، وسيتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي مع نهاية شهر رمضان لجميع الوحدات والمستشفيات، مشيرةً إلى أنه جاري توريد كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية لجميع الوحدات والمستشفيات.