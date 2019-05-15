شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة تداول صورة لانكسار الممشى الزجاجى لمحور روض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من صورة لانكسار الممشى الزجاجى لمحور روض الفرج.

وقال يونس على حسابه الشخصى على فيس بوك إن "المقاولون العرب بعد التواصل معاها أكدت أن هذا الكسر حدث منذ فترة أثناء تجارب التركيب ولكن تم إجراء اختبارات السلامة والأمان".