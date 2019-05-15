شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة 100 مليون صحة تكشف طريق الحفاظ على الوزن من الزيادة طوال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، الموطنين بضرورة اتباع سبل الغذاء الجيدة فى رمضان، منعًا لزيادة الوزن طوال أيام شهر رمضان، وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إنه يجب أن يتناول الصائم إفطاره ولا يكثر من أكل النشويات والدهون وينتظر قرابة ساعتين بعد الأكل ويتناول الحلويات والعصائر المحلاة.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة إن الانتظار ساعتين بعد الإفطار وتناول الحلويات يسمح للجهاز الهضمى بالقيام بعملية الهضم بشكل جيد وبالتالى لا يزيد الوزن وأشارت المبادرة إلى أن الإفطار لابد أن يتضمن التمر المجفف والماء من أجل استعاضة الطاقة والحيوية للجسم.

وكانت المبادرة أطلقت حملة للتوعية بالتغذية الجيدة طوال شهر رمضان بعنوان "عيش رمضانك بصحة" وتستمر الحملة طوال شهر رمضان الكريم .