"حزلئوم وسراج بيه" في امتحان ألسن عين شمس.. ورئيسة القسم: "تجربة نفخر بها" - صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

في واقعة طريفة؛ شهد امتحان الفرقة الثالثة بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الألسن جامعة عين شمس، سؤالاً لترجمة مقطع من فيلم "لا تراجع ولا استسلام" للنجم أحمد مكي وماجد الكدواني.

وتضمن السؤال، ترجمة أحد مشاهد الفيلم بين الفنان ماجد الكدواني (سراج بيه) وأحمد مكي (حزلئوم) باللغة العامية.

بدورها علقت الدكتورة فدوى كمال، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، على السؤال بقولها إنه أثار ردود فعل طيبة من الطلاب، ولم يشتكوا من صعوبته، وتعاملوا معه بجدية.

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وأضافت كمال، في تصريحات لـ الخليج 365، أن السؤال ضمن منهج الترجمة (السمع بصرية) الذي يتضمن في جزء منه ترجمة سيناريوهات الأفلام الكوميدية، مؤكدة أن "الترجمة العامة الكوميدية من أصحاب الترجمات، ونحن من أوائل الكليات التي استخدمت هذه البرامج لتدريب الطلاب على مواكبة سوق العمل".

ولفتت إلى أن الامتحان به جزء أدبي يتضمن سؤالين للترجمة من العربية إلى الإنجليزية، الأول بـ10 درجات (ترجمة موقف كوميدي من فيلم) والسؤال الثاني بـ16 درجة خاصة بالترجمة الفصحى سؤال قصيدة أو خطاب بالأمم المتحدة.

واختتمت تصريحاتها بالقول: "نطبق تلك الأسئلة منذ عامين في امتحانتنا، وهذه تجربة نفخر بها".