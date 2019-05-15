رئيس مستقبل وطن: انتصارات العاشر من رمضان مرحلة فارقة في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

قال رشاد، في بيان اليوم، ‘ن انتصارات العاشر من رمضان مرحلة فارقة في تاريخ مصر، لأنها معركة استرداد العزة والكرامة، واستعادة أطهر بقاع الأرض "سيناء"، مؤكدا أن مصر لقنت العدو الصهيوني دروسا في عشق الأوطان وتحويل المستحيل لواقع معاش على أرض الواقع.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن قواتنا المسلحة ستظل رمزا للوطنية وحائطا للصد في الدفاع عن الوطن ضد كل محاولات زعزعة استقراره والنيل من مقدراته.