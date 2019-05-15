ولي عهد أبوظبي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، بعد زيارة قصيرة للبلاد استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقد الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي جلسة مباحثات، رحب خلالها الرئيس بالشيخ محمد بن زايد، مؤكداً المكانة العزيزة التي تحظي بها دولة الإمارات الشقيقة لدى الشعب المصري، وما تمثله العلاقات المصرية الإماراتية من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء العرب، ومشيداً بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين، والحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات بين الجانبين استعرضت آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتي ضخ بترول في المملكة العربية السعودية، وهي الأحداث التي تدينها مصر بقوة، حيث أعرب الرئيس السيسي عن التضامن الكامل من قبل مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للتصدي لكافة محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

وشدد الرئيس في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.