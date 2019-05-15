متحدث البرلمان: محور "روض الفرج" يحقق التنمية الشاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، محور روض الفرج، وكوبرى "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل، بالإنجاز التاريخى الذي يعكس قدرة المصريين على استدعاء حضارتهم وبناء مصر القوية الحديثة.

وقال "حسب الله " - فى بيان أصدره اليوم الأربعاء- إن مشروعات التنمية الشاملة والحقيقية سوف تتحقق فى جميع المناطق التى يمر بها محور روض الفرج، والذى يمثل جزءًا من محور "الزعفرانة مطروح" ومحور "الضبعة" وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مؤكدا أهمية هذا المحور فى توفير الوقت والوقود لكل من يستخدمون الطرق داخل المحافظات التى ترتبط بهذا المحور، مشيدا بدخول كوبري "تحيا مصر" موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أعرض كوبري في العالم.

وأعرب عن سعادته بحجم ودقة الإنجاز فى المشروعات القومية الكبرى والتى تتم بخبرات وأيادى مصرية بنسبة 100 % وبمواصفات قياسية عالمية، مؤكدا أن هذه المشروعات غير المسبوقة سيكون لها أثارها الإيجابية الكبيرة لتخفيف التكدس المروري وتوفير الوقود، مشيدا بجميع من قاموا بإنجاز هذه المشروعات التى سيكون لها أيضا تأثيرها الايجابى على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.