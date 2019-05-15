الحكومة: إيرادات المواقف في مصر 400 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قدمت وزارة التنمية المحلية بيانًا بالمواقف والساحات الخاصة بالسيارات بالمحافظات عن الفترة من أول يوليو 2018 حتى 31 مارس 2019، إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة توصيات اللجنة فيما يخص ملف مواقف السيرفيس سواء المنظمة أو العشوائية.

وأوضح التقرير المقدم من وزارة التنمية المحلية أن إجمالي عدد المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات الرسمية في كل المحافظات الـ27 يصل إلى 878، بينما إجمالى عدد المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات غير الرسمية 2183، ويصل عدد العمالة الفعلية بالمنظومة إلى 7724 عامل، بينما يصل عدد العمالة التي تعمل خارج المنظومة ومحملة عليها إلى 1627 عامل.

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ورصد تقرير وزارة التنمية المحلية إيرادات المواقف فى جميع المحافظات وتبلغ 371 مليون و547 ألف و874 جنيه، والمصروفات 253 مليون و226 ألف و219 جنيه.

وشهد الاجتماع انتقادات من قبل النواب للأرقام التي وردت فى التقرير خاصة فيما يتعلق بإيرادات المواقف ومصروفاتها، حيث إن بعض المواقف تساوت فيها الإيرادات مع المصروفات، والأخرى كانت المصروفات أكبر من الإيردات.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "الأرقام بالنسبة للإيرادات يجب أن تكون مرتبطة بانتهاء السنة المالية، وهذا البيان أعتبره هو والعدم سواء وغير مستوفي التوقيعات الرسمية".