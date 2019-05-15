طالبوا أسرته بـ 2 مليون جنيه.. الأمن العام يحرر طفلا اختطفه 4 مجهولين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالشرقية، 4 أشخاص لقيامهم باختطاف طفل من أمام مسكنه، وطلب فدية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه.

البداية كانت عندما تبلغ لوحدة مباحث مركز شرطة مشتول بمديرية أمن الشرقية "صاحب معرض لتجارة السيارات"، بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باختطاف نجله "طالب، 14 سنة" من أمام مسكنه وفروا هاربين، وتلقيه اتصالا هاتفيا طلب خلاله أحد الأشخاص مبلغ مالي قدره "2 مليون جنيه" كفدية لإطلاق سراحه.

Advertisements

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة "4 أشخاص" سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، خطف، تبديد"، وقد أمكن تحديد محل إقامة المتهمين وأماكن ترددهم بمدينة العبور بالقليوبية، ومدينة السلام بالقاهرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك لقيام أحدهم بشراء بضائع من والد المجني عليه بالقسط ولم يقم بسداد الأقساط وفر هاربا، ولعلمه بثرائه عقد العزم على اختطاف نجله وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه مستعيناً بباقي المتهمين، وبإرشادهم تم العثور على المجني عليه بمسكن أحدهم وتم إعادته سالماً لأهليته، كما تم ضبط السيارة والهاتف المحمول المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.