بالفيديو.. لحظة ضبط موظف تخصص في تزوير المحررات الرسمية لتهريب الشباب بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يبرز جهود إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال ضبط موظف زراعي لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في الحصول على تأشيرات دخول لدول مختلفة، وتهريب عملائه من الشباب بطرق غير مشروعة مقابل مبالغ مالية بكفر الشيخ.

أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (موظف زراعي، ومقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ)؛ بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها في إدخال الغش والتدليس على سفارات الدول العربية والأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على تأشيرات دخول تلك الدول وتهريب عملائه من الشباب مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تمكنت الإدارة من استهداف المتهم.

وبتفتيشه مسكنه عثر على جهاز حاسب آلي (لاب توب) بطابعة ألوان خاصة بتشغيله، (13) قالب لأختام مقلدة لجهات مختلفة، "هيئات – مكاتب – مدارس – توكيل ملاحي"، (67) بصمة لخاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة – يستخدمها المتهم المذكور في مهر المستندات الرسمية والعرفية من خلال وسيط كربوني، (24) بصمة لخاتم، (سفر ووصول منسوبة لإحدى الجهات، معاهد تعليمية، كود رقمي للكليات، أختام مراكب وسفن تجارية أجنبية، أختام لأحد الموانئ، توكيلات ملاحية، مصايد) جميعها مقلده.

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كما عثر بمسكنه على مجموعة كبيرة من الطوابع البريدية المقلدة، مبلغ مالي قدره تسعة وأربعون ألف ومائة جنيهاً مصرياً من متحصلات نشاطه الإجرامي، وكذا ورقة مالية من فئة المائة جنيه مقلده، هاتف محمول، بفحصه تبين أنه يحوي صورة ضوئية لمستندات رسمية وعرفية مزورة.

وبمواجهة المتهم بما أكدته التحريات أقر بصحتها وبحيازته للمضبوطات ومزاولته لنشاط تزوير المحررات الرسمية والعرفية باستخدام جهاز حاسب آلي (لاب توب) والطابعة الخاصة بتشغيله، وكذا تقليد الأختام الحكومية من خلال وسيط كربوني وترويجها على عملائه، مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على سفارات الدول العربية والأجنبية بالبلاد وتهريب الشباب بطرق غير مشروعة ببيانات ومهن مغايره للحقيقة بزعم كونهم من أطقم مراكب الصيد والشحن والتجارية في مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.