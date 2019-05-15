"ماتحطش إيدك على البنت".. التفاصيل الكاملة لـ "خناقة السحور" في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 10 متهمين في مشاجرة نشبت بين طرفين بمدينة السادس من أكتوبر فجر اليوم الأربعاء.

تلقى العميد خالد الرفاعي مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود إطلاق نار في نطاق الحي الأول، ووجه العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث القطاع بسرعة السيطرة على الموقف.

تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر توصلت إلى أن عاملا بكافيه طالب أحد الزبائن ضرورة احترام قواعد وآداب المكان بقوله "متحطش إيدك على البنت" الأمر الذي أثار غضب الأخيرـ فغادر وأحضر عدد من أصدقائه داخل سيارة ملاكي.

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حسب تحريات المباحث تحت إشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، نشبت مشاجرة بين الطرفين استخدما خلالها أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف دون وقوع إصابات.

تمكن المقدم إسلام المهداوي ومعاونه النقيب محمود خميس من ضبط 10 متهمين وفرد خرطوش وطبنجة وعدد من زجاجات المولوتوف وسيارة ملاكي، والسيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.