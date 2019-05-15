بسبب تجارة العملة.. 4 عاطلين يختطفون شخصين والتعدي عليهم بالضرب في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسجلان خطر وآخران يستقلون سيارة ملاكي وبصحبتهم شخصين مصابان بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالتحفظ على الجناة ومواجهتهم اعترفوا باحتجاز المجني عليهما داخل السيارة، نظراً لوجود خلافات مالية بينهم وبين أحد المجني عليهما لسابقة تحصله منهم على 25 ألف جنيه، قيمة تأمين شراء عملات أجنبية، فقاموا باستدراجه للتقابل بأحد المقاهي بمنطقة الخصوص بالقليوبية بدعوى إنهاء الخلافات المالية.

وأضافوا أنه بوصول المجني عليهما، تعدوا عليهما بالضرب واصطحابهما كرهاً عنهما داخل السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واستولوا على السيارة قيادة المجني عليه الأول لإجباره على رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وجرى بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، بمكان إخفائها بمنطقة الخصوص بالقليوبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.