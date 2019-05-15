مصر | حبس خفير فيلا التجمع 6 أشهر في واقعة هجوم كلبين على ضابط شرطة

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أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة ثروت ممدوح خفير فيلا التجمع، لهجوم كلبين على ضابط شرطة بالتجمع الأول بالحبس 6 أشهر، صدر الحكم برئاسة المستشار علي عبدالحميد وأمانة سر ناصر عبد الرازق.؟

وكانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، أحالت خفير فيلا التجمع الأول، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، وذلك في واقعة هجوم كلبين شرسين على ضابط، في منطقة البنفسج، عند البوابة 13.

وتحفظت النيابة على الكلبين اللذين هاجما ضابطا في التجمع الأول، وتسببا في إصابته بإصابات بالغة، وإيداع الكلبين في الحجر البيطري التابع لمديرية الطب البيطري في القاهرة، وكلفت المباحث بإجراء تحرياتها بشأن الحادث، والاستعلام عن تراخيص الكلبين.

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وقال الضابط عمرو رامي، الذي أصيب إثر هجوم كلبين شرسين عليه في التجمع الأول، إنه فوجئ أثناء وقوفه لانتظار صديقه بالقرب من إحدى الفلل بالبوابة 13 في منطقة البنفسج، بهجوم الكلبين عليها بعد أن خرجا من الفيلا دون قيود.

وأضاف الضابط، في أقواله أمام ممثلي نيابة القاهرة الجديدة، إنه فشل في صد الهجوم عنه بسبب شراسة الكلبين، الذين استمرا في مهاجمته حتى حضر أحد المارة وأنقذه بسيارته، ونقله إلى المستشفي الجوي لإسعافه.

واخلت النيابة سبيل صاحب الكلبين بضمان مالي قدره ألفي جنيه، وقررت حبس خفير فيلته على ذمة التحقيقات.