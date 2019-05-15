مصر | "2 مليون جنيه فدية".. سقوط 4 أشخاص اختطفوا طفلا من أمام مسكنه بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "2 مليون جنيه فدية".. سقوط 4 أشخاص اختطفوا طفلا من أمام مسكنه بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 4 أشخاص بالشرقية لقيامهم باختطاف طفل من أمام مسكنه عقب طلب فدية مليوني جنيه لإطلاق سراحه.

وتلقت وحدة مباحث مركز شرطة مشتول بلاغا من صاحب معرض لتجارة السيارات– مقيم بدائرة المركز؛ بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإختطاف نجله "طالب 14 سنة" من أمام مسكنه وفروا هاربين، وتلقيه إتصال هاتفى طلب خلاله أحد الأشخاص مبلغ مالى قدره مليونى جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية.

وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة "أربعة أشخاص" سبق إتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا (مخدرات – سرقة بالإكراه – خطف - تبديد )، وأمكن تحديد محل إقامة المتهمين وأماكن ترددهم بمدينة العبور بالقليوبية، ومدينة السلام.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة والقليوبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك لقيام أحدهم بشراء بضائع من والد المجني عليه بالقسط ولم يقم بسداد الأقساط وفر هاربًا، ولعلمه بثرائه عقد العزم على إختطاف نجله وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه مستعينًا بباقى المتهمين.

وبإرشادهم تم العثور على المجني عليه بمسكن أحدهم وتم إعادته سالمًا لأهليته، كما تم ضبط السيارة والهاتف المحمول المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.