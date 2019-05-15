مصر | مسجلان يختطفان آخرين بالشروق بسبب 25 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسجلان يختطفان آخرين بالشروق بسبب 25 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم مسجلان على خطف آخرين بسبب 25 ألف جنيه، واعترفا أنهما قاما بفعلتهما نظرا لمقابل مادي مستحق لهم، وأوضحا أمام رجال المباحث أن هناك خلافات مادية بينهما وبين المجني عليهما، تقدر بمبلغ 25 ألف جنيها، تلك قيمة تأمين شراء عملات أجنبية، فقاموا باستدراجهما لمنطقة الخصوص بالقليوبية لأخذ مستحقاتهما.

وأضافا أنه بوصول المجني عليهما، تعديا عليهما بالضرب وقاما باصطحابهما رغما عنهم داخل السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واستوليا على السيارة قيادة المجني عليه الأول لإجباره على رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وتعود الواقعة عندما ألقت قوات أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة القبض على شخصين مسجلين، قاما بخطف آخرين للتحصل منهما على مبالغ مادية واجبة الدفع بموجب اتفاق لتغيير عملات أجنبية، كانا قد عقدا النية على إبلاغ الجهات الأمنية حسب أقوالهما لرجال مباحث قسم الشروق.

وتحرر محضر بالواقعة وجار استكمال التحقيق مع جميع الأطراف للعرض على النيابة العامة.