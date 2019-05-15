أخبار مصر | علي جمعة يوضح 10 انتصارات للمسلمين في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي جمعة يوضح 10 انتصارات للمسلمين في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن شهر رمضان على مدى التاريخ الإسلامي شهد الفتوحات العظيمة التي كانت عاملا كبيرا في نشر الإسلام بسماحته وعدله في ربوع العالم، كما شهد رمضان الكثير من الأحداث التي سجلها التاريخ علامات فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية.

وأوضح عبر صفحته على الفيسبوك: في الثاني والعشرين من رمضان المبارك في العام الأول للهجرة كان بدء إرسال السرايا النبوية، ومنها سرية حمزة بن عبد المطلب وسرية محمد بن مسلمة وغيرها من السرايا التي ساعدت في دعم قواعد الدين الإسلامي الحنيف حتى كان السابع عشر من رمضان في العام الثاني للهجرة، حيث كانت معركة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون بقيادة رسول الله ﷺ على جحافل الباطل.

وأضاف: في سنة ثمان للهجرة فتح رسول الله ﷺ وأصحابه مكة في الحادي والعشرين من رمضان، وكان هذا الفتح تتويجا لجهود النبي ﷺ وأصحابه في الدعوة إلى الله وإيذانا بسيادة الإسلام في شبه الجزيرة العربية، حيث دخل الناس على إثره في دين الله أفواجا، وفي الثامن من رمضان سنة تسع للهجرة كانت موقعة تبوك، وعاد الرسول ﷺ من هذه الموقعة في السادس والعشرين من الشهر نفسه بعد أن أيده الله تعالى فيها تأييدا كبيرا.

وتابع: بعد وفاته ﷺ استمر أصحابه رضي الله عنهم على نهجه في نشر الدعوة، وشهد شهر رمضان أيضا الكثير من الفتوحات الإسلامية العظيمة في أيامهم، ففي الثالث عشر من رمضان سنة خمس عشرة للهجرة وصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى فلسطين بعد معارك ضارية لفتح بلاد الشام، وقد تسلم مفاتيح مدينة القدس وكتب لأهلها أمانا لأرواحهم وأموالهم، نسأل الله أن يردها سالمة للمسلمين.

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وأشار إلى أنه في الأول من رمضان سنة عشرين للهجرة دخل المسلمون مصر على يد القائد عمرو بن العاص رضي الله عنه في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن اكتسح عمرو في طريقه جنود الروم الغاشمين، وفي السادس من رمضان سنة ثلاث وستين من الهجرة انتصر محمد بن القاسم علي جيوش الهند عند نهر السند وتم فتح بلاد السند، وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك.

وأكمل: بدء فتح الأندلس أيضا في الأول من رمضان سنة إحدى وتسعين من الهجرة، فقد نزل المسلمون بقيادة طريف بن مالك البربري إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس وفتحوا بعض الثغور، وفي التاسع من رمضان سنة ثلاث وتسعين للهجرة قام القائد المسلم موسى بن نصير بحملة لاستكمال فتح الأندلس وتم فتح إشبيلية وطليطلة، وفي التاسع من رمضان سنة مائتين واثنتي عشرة نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية وفتحوها لينشروا الإسلام في ربوعها بقيادة زياد بن الأغلب، وفي شهر رمضان تحقق للمسلمين النصر على الدولة البيزنطية في معركة عمورية بقيادة الخليفة المعتصم العباسي الذي هب لنجدة إخوانه المسلمين حين استغاثوا به فحرك جيشا كبيرا لتأديب الدولة البيزنطية، وكان ذلك في السابع عشر من رمضان سنة223 هـ.

وتابع: في الخامس والعشرين من رمضان سنة658 هـ نشبت معركة عين جالوت بقيادة المظفر سيف الدين، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين فحققوا فوزا ساحقا أوقف زحف المغول وأنقذ الحضارة الإسلامية من الدمار، وكذلك كان أول نصر للمسلمين على الفرنجة في هذا الشهر الكريم، في السادس من رمضان عام532 هـ بقيادة عماد الدين زنكي شمال الشام بحلب.

وأما العاشر من رمضان فقد سجله التاريخ ليس كيوم نصر للمصريين فقط، بل كيوم نصر لجميع الأمة العربية والإسلامية، وسيظل يذكره كل عربي ومسلم على مدى الدهر، كان انتصار الجيش المصري على إسرائيل في حرب السادس من أكتوبر عام1973 م في معركة العبور، حيث عبر الجيش المصري قناة السويس مستعينا بالله واستعاد سيناء من المحتل الإسرائيلي، وقبل ذلك بمئات السنين وفي العاشر من رمضان أيضا سنة ستمائة وثمان وأربعين للهجرة الموافق الثاني عشر من ديسمبر سنة1250 م انتصر المصريون على لويس التاسع في معركة المنصورة، وقتل وأسر عدد كبير من جنوده.