أخبار مصر | حزب الحرية يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، والأمين العام للحزب المحاسب أحمد مهنى، الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي تذكرنا في كل عام ببسالة جنودنا ودرعنا القوي الراسخ على مر الزمان وهو الجيش المصري العظيم وجنوده الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم فداءًا للوطن ولرفعته واستقلاله ضد كل معتدي غاشم.

وأضاف الحزب في بيان صدر له اليوم الأربعاء، أن الجيش المصري لم يتوقف عن تقديم التضحيات ولم يتهاون في شبر من أرض مصر فالحرب على الإرهاب مثل الحرب ضد العدو المحتل، ولذلك علينا جميعًا أن نتكاتف في بناء الدولة المصرية لنكون على قدر ما يقدموه هؤلاء الأبطال من تضحيات عظيمة.

كما أوضح الحزب، أن الجيش المصري أكبر المساهمين في بناء الدولة المصرية الحديثة، خاصة بعد ما قدمه اليوم من انجاز كبير وتحفة هندسية فريدة في محور 'روض الفرج' الذي يعد طفرة في مجال الهندسة المعمارية والذي تم تسجيله في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بمجرد افتتاحه رسميًا، مما يبرز بوضوح عطاء وحب هذا الكيان الكبير وقائده العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري.

وتوجه الحزب بخالص التحية والامتنان لشهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا ومن أجل مصرنا الحبيبة، وتحية متصلة إلى الشعب المصري العظيم صاحب الإرادة العالية والانتصارات العظيمة.