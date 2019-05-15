أخبار مصر | "الأنفاق" تنفي وجود عرض صيني بديلا للياباني لتنفيذ خط المترو بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأنفاق" تنفي وجود عرض صيني بديلا للياباني لتنفيذ خط المترو بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المهندس أيسر أحمد رأفت المتحدث الرسمي للهيئة القومية للأنفاق، ما تم تداوله حول وجود عرض من الشركات الصينية للعمل بمشروع مترو الخط الرابع "مترو الهرم" بديلا عن الشركات اليابانية.

وأضاف أن ما تم تداوله غير صحيح وعار تماما عن الصحة وتهيب الهيئة القومية للأنفاق الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي التأكد من الأخبار والمعلومات قبل تداولها وذلك لعدم حدوث أي تضارب وصدور معلومات مغلوطة باسم الهيئة قد تضر بمشاريعها القومية.