انت الان تتابع أزمة بسبب الأهلى وصن داونز في تجارة الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أستاذ جامعي وضع اسمي الناديين في صورة شركات فأغضب الطلاب الأهلاوية واتهموه بانحيازه للزمالك.. وعميد الكلية: واضع الامتحان أهلاوي وهدفه تخفيف التوتر وتم لفت نظره

أثار تداول اسم ناديي الأهلى وصن داونز، وكينو لاعب بيراميدز، داخل امتحان المحاسبة المتوسطة للفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، حالة من الجدل بين الطلاب، الذين أشاروا إلى أن الامتحان تضمن سخرية من النادي الأهلي، الذي تعرض لهزيمة ثقيلة من فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة بمدينة بريتوريا، ودع على أثرها بطولة إفريقيا، إذ لم يتمكن من الفوز سوى بهدف نظيف في لقاء العودة، كما تم وضع اسم كينو كشركة، ما تسبب في غضب الأهلاوية، وسخرية الزملكاوية.

تضمن الجزء الرابع من السؤال الأول: "أنه خلال سنة 2019 قامت شركة الأهلي الصناعية ببعض العمليات على أصولها الثابتة، حيث قامت الشركة في 25 يناير 2019 بإجراء الصيانة الدورية لسيارات الشركة من زيوت وشحوم وخلافه بمبلغ 20 ألف جنيه، كما قامت في 15 مارس 2019 بتركيب مصعد داخل المصنع بتكلفة 60 ألف جنيه، كما قامت

تضمن الجزء الرابع من السؤال الأول: "أنه خلال سنة 2019 قامت شركة الأهلي الصناعية ببعض العمليات على أصولها الثابتة، حيث قامت الشركة في 25 يناير 2019 بإجراء الصيانة الدورية لسيارات الشركة من زيوت وشحوم وخلافه بمبلغ 20 ألف جنيه، كما قامت في 15 مارس 2019 بتركيب مصعد داخل المصنع بتكلفة 60 ألف جنيه، كما قامت الشركة في 20 أبريل بإجراء عمرة شاملة لآلات المصنع بتكلفة بلغت 80 ألف جنيه، والمطلوب تسجيل العمليات السابقة في دفاتر الشركة. وتضمن الجزء الخامس، من السؤال: "تمتلك شركة صن داونز آلة تكلفتها 800 ألف جنيه ومجمع إهلاكها 500 ألف جنيه، وقيمتها السوقية 350 ألف جنيه، واستبدلتها الشركة بآلة جديدة قيمتها السوقية 390 ألف جنيه، وقد كانت عملية المبادلة ليست ذات جوهر تجاري، والمطلوب تسجيل عملية المبادلة". ولم يكتف أستاذ المادة بذلك بل وضع اسم "كينو"، في إشارة إلى اللاعب البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز، والذى أحرز هدف الفوز لفريقه على النادي الأهلي فى لقاءات الدور الثاني من الدوري الممتاز. Advertisements وتضمن الجزء الثاني من السؤال الأول: "قامت شركة كينو بشراء قطعة أرض لبناء مبنى إداري عليها وتعاقدت مع شركة مقاولات لبناء المبنى في يناير 2018، وبلغ متوسط المرجح للنفقات المتراكمة مليون و900 ألف جنيه، واكتمل المبنى وأصبح جاهزا للاستخدام فى نهاية 2018، ولتمويل إنشاء المبنى اقترضت المنشأة مليون و400 جنيه مقابل التوقيع على ورقة لمدة 3 سنوات بمعدل 10% سنويا تسدد في 31 ديسمبر من كل عام، وكان على الشركة التزام آخر متمثل في ورقة دفع بمبلغ 800 ألف جنيه لمدة 6 سنوات بمعدل فائدة 12% سنويا، والمطلوب تحديد الفائدة المرسلة وإجراء سداد الفوائد". وقال الطالب محمد أحمد، إنه فوجئ بأن الامتحان يتضمن اسم النادي الأهلي وصن داونز وهو إيحاء غير مطلوب، وما كان يجب على أستاذ المادة، أن يضع أسئلة بهذا الشكل من شأنها استفزاز الطلاب من مشجعي النادي الأهلي. وذكر الطالب هاني إبراهيم، أن واضع أسئلة الامتحان زملكاوي، وأراد أن يكيد طلابه من مشجعي وجماهير النادي الأهلي، وأن يرفع من معنويات الطلاب من مشجعي نادي الزمالك، لافتا إلى أنه عقب الامتحان كان بعض الطلاب من مشجعي الزمالك في حالة معنوية مرتفعة، وسخروا من زملائهم مشجعي الأهلي، ودخلوا في مشاحنات و سخرية متبادلة. وزعم الطالب ماهر السيد، أن أستاذ المادة تعمد وضع اسم النادي الأهلي وصن داونز، ما تسبب في غضب الطلاب من مشجعي الأهلي، وكادت تحدث كارثة بين الطلاب المنتمين للناديين الكبيرين بعد وابل المشاحنات والسخرية بينهما. وأكدت هنا محمود، طالبة: "لم يكن لدي أي أزمة بشأن الامتحان داخل اللجان، إلا أنني فوجئت بطلاب يتمتمون ويعترضون، وآخرين يسخرون من الأسئلة، ولم أكن على دراية بالسبب"، موضحة: أنها لا تهتم بلعبة كرة القدم، ثم أدركت بعد ذلك ما حدث. من جانبه، قال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، إن الكلية تحظر استخدام أي إيحاءات سواء سياسية أو دينية أو رياضية، وربما كان أستاذ المادة يود مداعبة طلابه، لكنه في النهاية أمر مرفوض وغير مقبول، مؤكدا أنه سيتم البحث فيما تضمنه الامتحان من أي إيحاءات رياضية وأن أستاذ المادة واضع الامتحان سيتعرض للفت نظر. وأشار الصيفي، فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إلى أن واضع أسئلة الامتحان أهلاوي ومن مشجعي النادي الأهلي، وكان يسعى لتخفيف التوتر الذي ينتاب الطلاب في أثناء الامتحان، مؤكدا أنه تم التنبيه عليه وعلى أعضاء هيئة التدريس بعدم تكرار ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة بسبب الأهلى وصن داونز في تجارة الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.