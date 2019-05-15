انت الان تتابع مصر والسعودية والبحرين توجه طلبات إلى قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصر تطالب قطر باعتماد تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة.. والسعودية: نريد إزالة العقبات أمام الراغبين في الحج والعمرة.. البحرين: يجب تطبيق معايير حماية العمال

دعت مصر إلى أن تتخذ قطر خطوات وإجراءات تنفيذية معلنة لقطع كافة أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة، وكذلك التوقف عن تقديم الدعم المالى أو التمويلى أو المعنوى لهم، مطالبة بأن تتوقف قطر عن تقديم الدعم بكافة صوره للمنصات الإعلامية التى تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المتواجدة في قطر أو خارجها، وذلك في كلمتها أمام الجلسة الخاصة بمراجعة سجل قطر في حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، والتي عقدت اليوم الأربعاء في جنيف.

وأوصت مصر بأن تعتمد قطر تشريعا خاصا بمكافحة العنف ضد المرأة، بما يشمل الحماية للعمالة الوافدة من النساء، مطالبة باتخاذ تدابير فورية لوقف إجراءات نزع الجنسية التعسفى عن بعض مواطنى قطر، وإعادة الجنسية لمن نزعت عنه تعسفيا مع تقديم التعويض الملائم عن الأضرار المترتبة على تلك الإجراءات.اقرأ أيضا| مسئول قطري

وأوصت مصر بأن تعتمد قطر تشريعا خاصا بمكافحة العنف ضد المرأة، بما يشمل الحماية للعمالة الوافدة من النساء، مطالبة باتخاذ تدابير فورية لوقف إجراءات نزع الجنسية التعسفى عن بعض مواطنى قطر، وإعادة الجنسية لمن نزعت عنه تعسفيا مع تقديم التعويض الملائم عن الأضرار المترتبة على تلك الإجراءات. اقرأ أيضا| مسئول قطري عن «فتح فيزا للمصريين»: لا تأشيرات للأعداء وطالبت مصر كذلك بأن تنضم قطر إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك بأن تسمح بحرية تشكيل الأحزاب السياسية وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين للتعبير عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم بالمجالس التشريعية، وذلك من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهة تضمن تعبير النظام السياسى عن إرادة أغلبية المواطنين، كما طالبت بأن تقوم قطر بإنهاء كافة حالات الاحتجاز التعسفى والاختفاء القسرى ضد عدد من المواطنين، بما في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات. وأعرب وفد مصر عن بالغ القلق من استمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب وتشجيعها للتطرف ونشر الكراهية واستضافة العناصر والكيانات الإرهابية على أراضيها وتوفير الملاذ الأمن لها، وكذلك تحويل البلاد إلى منصة لتخطيط وانطلاق الأعمال الإرهابية التى تطال دول المنطقة بما يمثل انتهاكا صريحا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان. Advertisements اقرأ أيضا| الإفتاء: اعتذار عائض القرني فضح قطر وتركيا والإخوان وأيضا خلال جلسة مجلس الأمم المتحدة، طالبت السعودية، في كلمتها، قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب، داعية إلى إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة. وأعربت عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم. اقرأ أيضا| السعودية تخصص رابطا بدلا من المحجوب لمعتمري قطر ومن جهتها، دعت مملكة البحرين، قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب. وطالبت البحرين، الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة، كما طالبت السلطات القطرية بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا للعدالة والانتصاف. اقرأ أيضا| زوجة الشيخ طلال تكشف تفاصيل تعذيبه بسجون قطر (فيديو)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر والسعودية والبحرين توجه طلبات إلى قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.