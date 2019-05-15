حكم مداعبة الزوجة في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

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أمين مجمع البحوث الإسلامية السابق يكشف لـ«التحرير»: حكم مداعبة الزوجة فى نهار رمضان.. وأحمد كريمة: لا حرج فيها ولكنها مشروطة.. وأزهري: الفعل غير محرم

وأكد الشيخ على عبد الباقى، الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية، أن قيام الزوج الصائم بمداعبة زوجته من باب الرحمة والمحبة، إذا كانا اعتادا على ذلك الفعل، فلا حرج فى ذلك، شريطة عدم الإنزال، أو أن يقع الزوج بزوجته، وبالتالى يفسد صومه وعليه كفارة الجماع فى نهار رمضان. وحول طبيعة الفعل نفسه بين الزوجين فى نهار رمضان، أكد على عبد الباقى لـ«التحرير»، أن الفعل نفسه يدخل فى إطار الأعمال غير المستحبة فى نهار رمضان، مكروها ولا يتماشى مع أخلاقيات وروحانيات الشهر الفضيل.

«البحوث الإسلامية»: جواز المداعبة بين الزوجين متوقف على عدة أمور وتابع: "ومسألة ما إذا كانت المداعبة يصح معها الصوم شرعا أم لا، متوقفة على عدة أمور، أولها إذا لحق بالمداعبة إنزال من قبل الزوج، فهذه المداعبة أبطلت الصوم وعلى الزوج الكفارة، أما إذا كانت المداعبة من باب المعاملة الحسنة بين

«البحوث الإسلامية»: جواز المداعبة بين الزوجين متوقف على عدة أمور

وتابع: "ومسألة ما إذا كانت المداعبة يصح معها الصوم شرعا أم لا، متوقفة على عدة أمور، أولها إذا لحق بالمداعبة إنزال من قبل الزوج، فهذه المداعبة أبطلت الصوم وعلى الزوج الكفارة، أما إذا كانت المداعبة من باب المعاملة الحسنة بين الزوجين ولا شهوة فيها، فلا تفسد الصوم، ولكنها غير مستحبة".

كريمة: مداعبة الزوجة من قبل الزوج لا تفسد الصوم

ومن جهته قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه بالأزهر، إن مداعبة الزوجة من قبل الزوج فى نهار رمضان، لا تفسد الصوم، طالما أنه لا يترتب عليه إنزال من قبل أى طرف ولا يثير الشهوة الجنسية، مشددا على أنه وعلى الرغم من أن المداعبة لا تبطل الصوم لكنها فى الأساس تدخل ضمن الأعمال الغير مستحبة والمكروه فى شهر رمضان المبارك.

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وأضاف كريمة لـ«التحرير»، أن الدليل على كراهة مثل تلك الأفعال فى نهار رمضان، قول الرسول عليه السلام: إنَّ الحلال بيِّنٌ، وإنَّ الحرام بيِّنٌ، وبينهما أمور مُشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومَن وقع في الشُّبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يُوشك أن يرتع فيه، ألا وإنَّ لكل ملكٍ حمى، ألا وإنَّ حمى الله محارمه، ألا وإنَّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسدُ كله، وإذا فسدت فسد الجسدُ كله، ألا وهي القلب، مشددا على أن القاعدة الفقهية تؤكد أن كل فعل يؤدى إلى الحرام فهو حرام.

وتابع بأن المداعبة غير مستحبة بين الزوجين فى نهار رمضان، وأن الاستلال الخاطئ بما روى عن النبي عليه السلام أنه كان يقبل زوجاته فى نهار رمضان، أمر خاطئ شرعا، وذلك لأن قبلة الحبيب المصطفى عليه السلام، كانت من باب الود والإكرام، ولم تعد مداعبة من أى نوع على الإطلاق، مثلما يحدث الآن بين بعض الأزواج.

أزهري: لا حرج فى المداعبة إن أمن على نفسه.. وتيقن عدم الوقوع في المحرمات

ومن جهته قال تامر خضر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لـ«التحرير»، إنه في النهار فلا حرج من ملاطفة الكلام، وملاينة الحديث والخطاب، كذا بعض المقدمات التى لا تفسد الصوم كالتقبيل، شريطة ألا تفضي إلى الوقوع في المحرمات، وإن كان الترك أولى وأفضل للسلامة من الوقوع في المحظور.

وتابع: أما المداعبة التي لا تفضي إلى وقوع في محرم، ولا يترتب عليها جماع، فلا حرج فيها إن أمن على نفسه، وتيقن عدم الوقوع في المحرم، وإلا فلا جواز للمداعبة فى غير تلك الحالات، وقد بين هذا ربنا في قوله (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)، فالليل مباح للرجل فيه ما يريد، والنهار يحرم عليه إتيان زوجته، وهذا رحمة من الله بنا.

وأشار خضر إلى أن المداعبة نفسها ليست فعلا محرما فى رمضان، ولا تعد من مفطرات الصيام، ولكن علينا التفريق بين مداعبة من باب الود والإحسان بين الزوجين، وهذه لا حرج فيها والصوم معها صحيح شرعا، أما النوع الآخر من المداعبة والتى يترتب عليها إثارة شهوة للطرفين أو أحدهما، فهذه غير مقبولة فى نهار رمضان، وذلك لأنها تؤدى إلى فعل محرم فى نهار رمضان، وهو الإيقاع بالزوجة، وهنا تستوجب الكفارة على الجماع فى نهار رمضان.