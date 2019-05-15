شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة تصل ذروتها.. تعرف على توقعات طقس الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الموجة الحارة التى تتعرض لها كافة الأنحاء بالجمهورية لذروتها اليوم الأربعاء وتستمر لغدا الخميس لتصل أقصى ارتفاع لها، حيث يسود كافة الأنحاء طقس شديد الحرارة . وينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس غدا الخميس ذروة الموجة الحارة ، فى نقاط مبسطة كما يلى : 1- غدا ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها 2- يستمر الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية 3- سيكون الطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا 4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد 5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية 6- الرياح ستكون معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية Advertisements 7- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة 8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة 9- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة 10- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة 11- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات 12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجات الحرارة تصل ذروتها.. تعرف على توقعات طقس الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.