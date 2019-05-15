شكرا لقرائتكم خبر عن بيبكى بدل الدموع دم..حالة نادرة بسبب نمو الأوعية الدموية فى الجفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الرجل الذى يبلغ من العمر 52 عاما، شعر برعب عندما بكى دما بدلا من الدموع، فذهب إلى المستشفى، وأخبر الأطباء أن ذلك لم يحدث له من قبل، مشيرا إلى أنه لم يتعرض لأى صدمة في المنطقة.

وأوضح أن النزيف استمر بضع دقائق، ثم بدأ مرة أخرى قبل الفحص مباشرة.

كانت رؤيته جيدة تمامًا، وكان ضغط دمه طبيعيًا أيضًا، وفقًا لمقال نشرته مجلة نيوإنجلند الطبية، أجرى الأطباء فحص بالمصباح، واكتشفوا أن لديه نمو فى الأوعية الدموية الصغيرة المتشابكة فى نهايتى الجفون باعتبارها حالة نادرة.

قاموا بتشخيص الرجل، الذى يُعتقد أنه من إيطاليا، على أنه يعانى من حالة نادرة تعرف باسم "الهيمولاكريا"، تعرف الحالة أيضًا باسم "الدموع الدموية"، ويمكن أن تكون علامة على أورام العين، واضطرابات الدم.

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بالنسبة للبعض، لا يوجد تفسير طبى يمكن تحديده، ونتيجة لذلك يمكن اعتباره من الأعراض التلقائية التى عادة ما يتم حلها فى الوقت المناسب، وفقًا لـ Healthline، في هذه الحالة ، توقفت دموع الرجل الدموية دون علاج بعد حوالى ساعة من وصوله إلى المستشفى.



حالة نادرة لرجل يبكى بدلا من الدموع دم

تم إعطاء المريض قطرات لعينه لعلاج أورام دموية فى الجفن، وتحديد موعد لاحق للمتابعة، وعلى الرغم من أن الحالة غير ضارة فى معظم الحالات، إلا أن أى شخص يتعرض لظهور دم فى دموعه ينصح بزيارة الطبيب.

في العام الماضى، ذهب رجل يبلغ من العمر 22 عامًا إلى الاطباء بسبب بكائه دم، لكن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة سبب ذلك.



رجل يبكى بدلا من الدموع دم

جميع الاختبارات التي أجراها عادت إلى طبيعتها، وقرروا أن مرض دمه مجهول السبب، مما يعنى أن السبب غير معروف، وهو ما يمثل حوالي 30% من الحالات.