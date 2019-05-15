شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل افتتاح الرئيس لـ"محور تحيا مصر" على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الهامة على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " معجزة مصرية جديدة.. الرئيس السيسى يفتتح محور تحيا مصر"، وفيه: السيسى: كنا مستعجلين على المشروعات.. وحلينا مسألة كبيرة جدا فى حياة واقتصاديات الناس.. كوبرى تحيا مصر الملجم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية كأعرض كوبرى معلق فى العالم.. ورئيس «المقاولون العرب » للسيسى: صنعتم خارطة تنموية جديدة بمصر، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثانية من العدد الورقى. وتقرأ أيضا ـ الحكومة توافق على قانون الجمعيات الأهلية.. « الوزراء » يرسل مشروع القانون لمجلس الدولة قبل العرض على مجلس النواب لمناقشته وإقرارهـ قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ـ أسعار القطارات ثابتة فى العيد.. ولا تعديل فى مواعيد امتحانات الثانوية العامةـ الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها بمغادرة العراق ـ محور روض الفرج.. جولة فى أولى لحظات الانطلاق.. ونواب البرلمان: إنجاز عالمى بسواعد مصرية وتقرأ أيضا ـ الحكومة توافق على قانون الجمعيات الأهلية.. « الوزراء » يرسل مشروع القانون لمجلس الدولة قبل العرض على مجلس النواب لمناقشته وإقرارهـ أسعار القطارات ثابتة فى العيد.. ولا تعديل فى مواعيد امتحانات الثانوية العامةـ محور روض الفرج.. جولة فى أولى لحظات الانطلاق.. ونواب البرلمان: إنجاز عالمى بسواعد مصرية

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