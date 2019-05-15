شكرا لقرائتكم خبر عن أول تفعيل لتعديلات الدستور فى 7 تشريعات جديدة محالة للبرلمان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان للأسبوع الجارى ، إحالة لعدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية. وكانت من بينها 7 تشريعات تمثل أول ترجمة فعلية للتعديلات الدستورية والتى وافق عليها الشعب فى 20 أبريل الماضى باستفتاء شعبى بمشاركة 27 مليون و193 ألفأ و590 ناخبا بنسبة 44.33%. ،ووافق 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%. وتتمثل هذه التشريعات فى: - مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة. Advertisements - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية. - مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة. - مشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

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