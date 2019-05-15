"تظلمات عادلة".. التموين تعلن خطوات تقديم تظلم إلكتروني من الحذف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، استمرار تلقي تظلمات المواطنين ممن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية والثالثة، عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg"، تحت عنوان تظلمات عدالة.

وقال "كمال"، لمصراوي، إنه يجب على كافة الراغبين في التظلم - ممن انطبقت عليهم أحد المعايير، بالإضافة إلى من تخلفوا عن التظلم خلال المرحلة الأولى- تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لتجنب الحرمان من المقررات التموينية.

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وعن خطوات تقديم التظلم الإلكتروني، أوضح كمال، أنه يجب زيارة الموقع الإلكتروني، في حالة ظهور إشارة على بون صرف الخبز المدعم، تضم أيًا من المعايير، والضغط على تظلمات عدالة، وإدخال الرقم القومي الصحيح لصاحب البطاقة التموينية، بالإضافة إلى رقم البطاقة الذكية، وتحديد محافظة الصرف الصحيحة.

وناشد كمال، المواطنين كتابة سبب التظلم، دون تقديم أي مستندات، منوهًا لضرورة إرفاق رقم هاتف محمول صحيح مكون من 11 رقمًا بالتظلم.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن فبراير الماضي البدء في استبعاد غير المستحقين من الدعم وفقًا لعدة معايير، فيما تم إتاحة إمكانية التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر"https://www.tamwin.com.eg/" فقط، على أن يتم إيقاف صرف المقررات التموينية لمن ترفض تظلماتهم أو من يتخلفون عن التظلم.