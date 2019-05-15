بالخرائط.. خطوات الحصول على قطعة أرض خدمية في 18 مدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، خلال أيام، طرح قطع أراضي خدمية بـ18 مدينة جديدة لتنفيذ نشاط خدمي (محطة وقود) بمساحات تتراوح بين 1620 و11500 متر.

ومن المقرر أن يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، بمقار أجهزة المدن المطروحة بها، وتقدم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23 مايو، وحتى يوم الخميس الموافق 27 مايو بمقر جهاز المدينة المختص.

وينشر الخليج 365 خرائط ومواقع الأراضي بالـ18 مدينة وطريقة سداد ثمن الأرض والتخصيص، والتي جاءت على النحو التالي:

- البيع يتم للأفراد والشركات.

- يتم سداد جدية الحجز بواقع 10% من قيمة الأرض.

- يتم استكمال سداد ثمن الأرض بالكامل بشيك معتمد (مقبول الدفع – مصرفي) خلال شهر من الإخطار بالموافقة بالتخصيص.

- يتم سداد 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس الأمناء خلال شهر من الإخطار بالموافقة بالتخصيص.

- يتم المفاضلة بين المتقدمين طبقاً لأعلى سعر يُقدم منهم من خلال التزايد فيما بينهم، ويلتزم المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

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مدن الطرح:

القاهرة الجديدة - الشروق - طيبة الجديدة - قنا الجديدة -السادات - 15 مايو - الصالحية الجديدة -العاشر من رمضان -الشيخ زايد -أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة - بدر - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - أخميم الجديدة.

خطوات إنشاء محطة الوقود بعد التخصيص:

- يتقدم مالك الأرض إلى إحدى شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول.

- تقوم شركة التسويق بالحصول على موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسويقي بالموقع المقترح.

- تقوم الشركة بعمل معاينة للموقع على الطبيعة، للتأكد من مطابقة الموقع للاشتراطات المقررة من قبل الهيئة، وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

- تتقدم شركة التسويق للهيئة، لطلب الموافقة على إنشاء محطة وقود بالموقع المقترح.

- تقوم الهيئة بمعاينة الموقع المقترح من شركة التسويق، للتأكد من توافر الاشتراطات التي أقرتها الهيئة.

- يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بالدولة للحصول على رخصة التشغيل النهائية من الإدارة المحلية والأحياء أو مجالس المدن، وهي الجهة المنوط بها التأكد من الحصول على جميع الموافقات المطلوبة.