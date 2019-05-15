أكبر شركات التطوير العقاري في مصر..طلعت مصطفى تتصدر (موضوع إعلاني)

محمد اسماعيل - القاهرة - يتجه الباحثون عن شراء سكن العمر إلى الشركات ذات الخبرة العريضة، والتي لديها رصيد كبير من المشروعات العقارية المنفذة والتي تتمتع بمصداقية وقدرة على تسليم المشروعات في مواعيدها، ولكن كيف يمكن ترتيب الشركات العقارية الكبرى العاملة في السوق المصري؟

احتلت مجموعة هشام طلعت مصطفى، المرتبة الأولى بحصة نحو 45.4 مليون متر مربع. فتبلغ مساحة مشروع مدينتي التي يرأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 33.6 مليون متر، بالإضافة إلى مشروع الرحاب على مساحة 4.5 مليون متر، ثم مشروع بورت وفنيس مرسى علم 3.3 مليون متر.

كما تبلغ مساحة مشروع سيليا العاصمة الإدارية، أحدث المشروعات التي أطلقها المطور العقاري هشام طلعت مصطفى 2.1 مليون متر، وامتداد فورسيزونز شرم الشيخ 957 ألف متر، وامتداد الربوة الشيخ زايد 819 ألف متر.

ويتمتع المطور العقاري هشام طلعت مصطفى بسجل حافل في سرعة انجاز المشروعات مهما كانت ضخامتها، والثقة الكبيرة التي اكتسبها بسبب ما قدمه للسوق العقاري.

وجاءت شركة بالم هيلز في المرتبة الثانية بقطع أراضي تبلغ مساحتها 40.6 مليون متر مربع، حيث لدى الشركة مشروعات قائمة على مساحة 3.2 مليون متر، بينما المشروعات قيد التطوير تقع على مساحة 8.1 مليون متر، وتخطط لمشروعات جديدة على مساحة 17.1 مليون متر

وشغلت شركة مصر الجديدة المركز الثالث بحصيلة أراضي تبلغ 28 مليون متر، ويعد أكبر مشروعات الشركة مدينة هليوبوليس الجديدة على مساحة 22 مليون متر.

في حين جاءت شركة سوديك في المرتبة الرابعة بحصة 15.9 مليون متر مربع، ويعد مشروع سوديك ويست الشيخ زايد الذي يقع على مساحة 6.2 مليون متر أهم مشروعاتها.

واحتلت إعمار مصر المركز الخامس بين قائمة الشركات بمساحة أراضي 14.8 مليون متر، وتمتلك الشركة عدة مشروعات منها ميفيدا القاهرة الجديدة 3.8 مليون متر، وأب تاون كايرو المقطم 4 ملايين متر، ومراسي سيدي عبد الرحمن 6.3 مليون متر.

Advertisements

وجاءت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في المركز السادس وقبل الأخير بحصة 9.2 ملايين متر، منها 9 ملايين متر في منطقة مدينة نصر، و200 ألف متر في 6 أكتوبر

تذيلت عامر جروب قائمة الشركات السبع الأكبر من حيث محفظة الأراضي بحصة 5.3 مليون متر، ويعد أكبر مشروعاتها جولف سخنة 2.2 مليون متر.

من حيث قيمة الأراضي:

ومن حيث قيمة الأراضي التي تمتلكها الشركات العقارية في مصر، جاءت مجموعة هشام طلعت مصطفى في المركز الأول أيضا، حيث بلغت قيمتها 41.7 مليار جنيه، تلتها إعمار مصر بواقع 32 مليار جنيه، ثم سوديك بقيمة 30.7 مليار جنيه، وبالم هيلز في المركز الرابع بقيمة 13.9 مليار جنيه، وخامسًا مدينة نصر للإسكان بقيمة 9.7 مليار جنيه.

تطوير المدن

تعد "طلعت مصطفى" مجموعة رائدة في القطاع العقاري المصري، تمكنت خلال العشرين عاما الماضية من إعادة تشكيل المشهد العقاري في مصر، مع التركيز بشكل خاص على تطوير متكامل للمجتمعات المحلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، مشاريع العقارات والضيافة متعددة الاستخدامات في مدن مصر الرئيسية.

ولدى المجموعة التي يقودها هشام طلعت مصطفى سجل حافل في إنشاء مجتمعات كبيرة ونابضة بالحياة ومتنوعة، وتوفير مساكن عالية الجودة، بها كل وسائل الراحة الرائعة.

وتسبب الأداء الراقي لمجموعة طلعت مصطفى وتجربتها التي لا مثيل لها في التخطيط والتنفيذ والإدارة والصيانة لفرض اتجاهات جديدة ومعايير أعلى للمشروعات العقارية في مصر، كما ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.