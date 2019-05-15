"خطة النواب": موازنة البرامج والأداء لوزارة التموين جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قالت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن موازنة البرامج الأداء المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية جيدة.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/ 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وقالت: هناك بعض الاستفسارات الخاصة بالموازنة المقدمة، منها وجود ٩٥ دورة لتدريب ٥٥٢ متدربا، وهذا البرنامج مرصود له ميزانية جدية وبالتالي سيتم تطبيقه.

فيما رد ممثل وزارة التموين، بأن الوزارة ستوافي اللجنة بخطة التدريب التفصيلية.

وطالبت سلفيا نبيل، بفصل التدريب عن أجور العاملين، في البرامج المقدمة من وزارة التموين في موازنة البرامج والأداء.

وتساءلت النائبة عن عدد المكاتب التموينية لاختلاف أرقامها المقدمة في موازنة البرامج والأداء، وكذلك ضرورة توضيح عملية التنقية، والمستهدف في 2019/2020.

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وردا على ذلك أوضحت الوزارة، أن عدد المستفيدين كان 67 مليونا، وفي العام المالي 2019/ 2020 سيصبح ٦٢ مليون مستفيد.

وتساءلت النائبة عن وجود برنامج فرعي "الحد من التلاعب بالتهريب"، وأن المؤشرات الخاصة به ليس لها علاقة بالبرنامج وهو ما يوحي أنه غير مهيأ للتنفيذ، وأيضا وجود مؤشر "عدد الوظائف الذي تم توفيرها" وهو ٢٢٥٠ فرصة عمل، وضرورة توضيحه تبعيته، وبرنامج "إحكام الرقابة التجارية على الأسواق".

وقالت: المؤشرات الخاصة به ليس لها علاقة بعنوان البرنامج ووجود نسب غير مفهومة به، ورصد ١٦ مليون جنيه له وهو ما يتعارض مع جهاز حماية المستهلك.

فيما أوضح ممثل الوزارة أن وجود هذا القطاع ليس له جدوى وبناء عليه تقوم الوزارة بإعادة الهيكلة وسيتم إعادة توزيع المخصصات المالية والعاملين به.

وأوضح ممثلو الوزارة أنهم سيقومون بتعديل، كافة البيانات والأرقام والمؤشرات التي أشارت إليها اللجنة.