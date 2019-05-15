"محلية النواب" توافق على موازنة التنمية المحلية بواقع 1.9 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد على وميرا ابراهيم:

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2019/2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/ 2020، فيما يخص موازنة ديوان وزارة التنمية المحلية.

ووفقا لمشروع الموازنة، تم اعتماد موازنة تقديرية لديوان وزارة التنمية المحلية تقدر بمليار و827 مليون و368 ألف جنيه، بزيادة 660 مليون جنيه عن موازنة السنة المالية الماضية 2018/2019، التى تقدر بمليار و166 مليون و645 ألف جنيه.

وتخصص الموازنة مبلغ 56 مليون و727 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و129 مليون و870 ألف لشراء السلع والخدمات، و46 مليون و215 ألف للفوائد، و605 ألف لللدعم والمنح، و671 ألف مصروفات أخرى، ومليار و578 مليون جنيه للباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و15 مليون لبند حيازة الأصول المالية المحلية، وبلغت جملة الإيرادات 87 مليون و198 ألف جنيه.

من جانبه، قال المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إن موازنة التنمية المحلية بكافة المحافظات والهيئات التابعة لها تصل إلى 43,3 مليار منها 15 مليار جنيه للخطة الاستثمارية.