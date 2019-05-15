المتحف المصري يعرض "أدوات التجميل في مصر القديمة".. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف المصري بالتحرير يعرض هذا الأسبوع، مجموعة من القطع الأثرية التي تلقي الضوء على العادات والتقاليد قديما وربطها بما هو مستمر حتى الآن، وذلك في إطار موضوع هذا العام الذي حددته المنظمة الدولية للمتاحف تحت عنوان "دور المتاحف في الحفاظ على العادات والتقاليد".

وأوضحت في بيان اليوم، أن القطع المختارة عبارة مجموعة من أدوات التجميل في مصر القديمة التي تتضمن العديد من أواني حفظ الزيوت العطرية، وملاعق مساحيق التجميل المصنوعة من الخشب والأحجار ذات الأشكال المختلفة، وأواني الكحل والمراود، والمرايا والأمشاط الخشبية بالإضافة إلى شفرات التجميل المصنوعة من البرونز.

وأضافت أن المتحف سوف ينظم يوم السبت المقبل، جولات تعليمية إرشادية مجانية في المتحف ومتحف الطفل لتسليط الضوء على العادات والتقاليد في مصر القديمة.