"الشارقة للفنون" تفتح باب المشاركة في "منصة الأفلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في برنامج "منصّة الشارقة للأفلام" الذي يقام خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر 2019، في سينما سراب المدينة، وسينما الحمراء في الشارقة.
ودعت المؤسسة صناع الأفلام لتقديم أفلامهم الروائية والوثائقية والتجريبية، الطويلة والقصيرة في موعد أقصاه 1 يونيو القادم، وذلك عبر موقع المؤسسة.
ويمكن للراغبين في التقدم إرسال المواد الداعمة "مواد إعلامية، الملصق الإعلاني، لقطات من الفيلم، السيرة الذاتية، وصورة شخصية للمخرج وغيرها" عبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، ويجب أن تكون جميع الأفلام أصلية، وسيتم النظر في تقديم فيلم واحد فقط لكل مخرج ولن يتم قبول الطلبات المتعددة، كما ستتم مشاهدة الفيلم عبر «Vimeo» و«YouTube» فقط.
تشتمل المنصة على 3 مكونات رئيسة هي: جوائز وبرنامج الأفلام المقيّمة، والبرنامج العام للجلسات وورش العمل، بالإضافة إلى العروض الأولى للأفلام الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة.
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