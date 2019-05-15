ولي عهد أبوظبي يصل القاهرة للقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، يستقبل اليوم، الشيخ محمد بن زايد.
ويبحث الرئيس مع ولي عهد أبو ظبي التشاور والتنسيق وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.
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