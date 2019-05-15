أخبار مصر | كوبري تحيا مصر وعدد من المحاور المرورية.. تفاصيل افتتاح السيسي عدد من المشروعات القومية الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبري تحيا مصر وعدد من المحاور المرورية.. تفاصيل افتتاح السيسي عدد من المشروعات القومية الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلاقا من الجهود المبذولة للارتقاء بمشروعات البنية الأساسية فى كافة المجالات ومنها مجال إنشاء الطرق والكبارى، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى مجال الطرق والكبارى والمحاور المرورية تضمنت افتتاح محور تحيا مصر العملاق لربط شرق القاهرة بغربها الذى يضم 12 كوبرى معلق منها كوبرى جزيرة الوراق وكوبرى النيل الغربى وكبارى منطقة شبرا وكويرى تقاطع الدائرى والمرحلة الثانية من محور روض الفرج الذى يضم كوبرى "تحيا مصر"، روض الفرج أعرض كبارى العالم، وتطوير وتوسعة محور المشير وإنشاء طريق امتداد محور المشير وكوبرى الشهيد المقدم أحمد أبو النجا وكوبرى الشهيد النقيب أحمد حافظ شوشه كما تم افتتاح عدد من المحاور والطرق المرورية الجديدة والتى نفذت بسواعد وعقول المصريين .

" شرايين الأمل".. فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية

بدأت مراسم الافتتاح بعرض فيلم تسجيلى بعنوان "شرايين الأمل" من إنتاج إدارة الشؤن المعنوية استخدمت فيه أحدث تقنيات التصوير والإخراج والمونتاج لإظهار مدى الجهد والعرق الذى بذل من جميع العاملين بالشركات المشاركة فى المشروع، ورسم الفيلم صورة تقترب من الحقيقة للملحمة التى نسجها العاملين بالمشروع من مهندسين وفنيين وعمال بمحور روض الفرج وخاصة كوبرى "تحيا مصر" أعرض كوبرى بالعالم، والمحاور والشرايين المرورية الجديدة التى تساهم فى حل أزمة الكثافة المرورية والحد من الحوادث للحفاظ على أرواح المصريين .

وخلال كلمته قال المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب،: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أتوجه لسيادتكم بإسم أكثر من 70 ألف مهندس وفنى وعامل وأسرهم بأسمى معانى التقدير والعرفان لما تقدموه للوطن من جهد وتضحية وإخلاص ، فمنذ أن توليتم المسئولية شهدت مصر نهضة شاملة فى كافة المجالات وخاصة فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة فى وقت لايتجاوز بضع سنوات أسهمت فى توفير ملايين فرص العمل وخلق خارطة تنموية جديدة بمصر التى أصبحت تجربة ناجحة ونموذج للعديد من الدول بالمنطقة والعالم ، مؤكدا ان دعم السيد الرئيس للشركات المدنية ومن بينها شركه المقاولين العرب ساهم فى زيادة قدرة الشركه التنافسية فى افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط ، منوها انه منذ تكليف شركه المقاولين العرب بتنفيذ المشروع محور تحيا مصر عام 2016 والعمل مستمر على مدار 24 ساعة لم يتوقف يوماً واحداً فى أى مناسبة مع تعاقب الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية لأهمية المشروع ، لتمتد المرحلة الثانية من المحور من الطريق الدائرى غرباً مروراً بفرع النيل الغربى وجزيرة الوراق وفرع النيل الشرقى وصولاً إلى منطقة شبرا شرقاً بإجمالى أطوال 17.2 كم فى الاتجاهين .

كل اتجاة بواقع (5- 6) حارة مرورية وبعرض متغير من 48 إلى 67.36 م ، واليوم نحتفل بخروج هذا الإنجاز للنور وبإكتساب أربعة الأف مهندس وفنى وعامل من الشباب قدر كبير من الخبرة فى تنفيذ ذلك النوع من الكبارى وإستخدام المعدات والآلات الحديثة ونقل تكنولوجيا صناعة الكبارى الحديثة بمصر .

وقد قامت الأطقم الهندسية القائمة على تنفيذ الكوبرى بمواجهة الصعوبات بإبتكارات هندسية مصرية خالصة فتمكنا من التغلب على التحديات ونهو الأعمال والالتزام بالمخططات الزمنية ومنها ، إبتكار وتصميم وتنفيذ انظمة حركة تتحمل أوزان تصل إلى 250 طن لتحريك ونقل البكيات المعدنية من مناطق التجميع إلى الأماكن المخصصة لنقلها إلى أماكن التركيب مما أدى إلى خفض التوقيت اللازم لتركيب البكيات المعدنية ، كما تم إبتكار و تصنيع أنظمة رفع متطورة للتحكم فى تركيب البكيات المعدنية بجسم الكوبرى حيث تسمح بالحركة فى جميع الإتجاهات بدقة فائقة كما تم رفع البكيات المعدنية التى يصل وزن الواحدة منها إلى 190 طن من خلال أنظمة الرفع وضبط المناسيب خلال اقل من عشر ساعات ويعتبر هذا أقل من المعدلات العالمية فضلاً عن تصنيع عدد 2 عبارة ضخمة بحمولة تصل إلى 600 طن لإستيعاب المعدات الثقيلة كما تم إستخدام عدد 200 ونش بحمولات من 7 طن إلى 600 طن وبعقد مقارنة بين محور تحيا مصر الذى يمثل 110% من كوبرى اكتوبر نجد أن المدة الزمنية لإنشاء كوبرى أكتوبر قد إمتدت لتصل إلى 17 سنة بينما إستغرق العمل فى محور تحيا مصر 4 سنوات .

وأشار إلى أن جسم الكوبرى يرتكز على ست أبراج عملاقة ومثبت بهذة الأبراج من أعلى عدد 160 كابل وتحتوى هذة الكابلات على أسلاك صلب مبدول بإجمالى اطوال 1400 كم بالإضافة إلى مليون متر مكعب خرسانة و290 ألف طن من الحديد ولتثبيت الكابلات بالابراج الخرسانية تم تصنيع قطعة معدنية خاصة وتركيبها داخل الابراج وتم تنفيذ هذة الاعمال بالعمالة المصرية بجودة ودقة عالية ، ولضمان تنفيذ المشروع بأعلى كفاءة تم تنفيذ أعمال التفتيش وتأكيد الجودة بواسطة المكاتب المصرية المتخصصة وهى مكتب محرم باخوم وفتحى سعد وإحدى المكاتب العالمية وإجراء إختبارات لجميع شحنات الكابلات والإكسسورات المكونة للكوبرى بأكبر المعامل بالدول الأجنبية للتأكد من مطابقاتها للمواصفات العالمية ، وتم إجراء عدد 6 تجارب تحميل والتأكد من مطابقة النتائج المسجلة مع القيم التصميمية للكوبرى ، وفى النهاية يأتى المكسب الحقيقى المكتسب بعد نهو هذا الإنجاز الضخم وهو إعداد جيل من شباب المهندسين والعمال قادرين على إستكمال مسيرة البناء والتنمية شعارهم دائما " تحيا مصر "

رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: المشروعات الجديدة تفتح أفاقا للتنمية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لكلمة اللواء أ ح إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعرب فيها عن إمتنانه لتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإحتفال بإفتتاح صرحاً جديداً "على حد تعبيره " شيده مقاتلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جنباً إلى جنب مع زملائهم من الشركات الوطنية المصرية بعزيمة وإرادة قوية .

وأوضح أن العمل كان نابعاً من إيمان راسخ بالإنتماء للوطن الذى يستحق منا جميعاً بذل الجهد والعرق فى سبيل عزته وكرامته ، ليضاف إنجازا جديدا إلى سجل الإنجازات الجارى تنفيذها فى كافة أنحاء مصر فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق النهضة الشاملة للدولة فى جميع المجالات وإستكمالاً لتنفيذ خطة المشروعات القومية على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أنه تم إختيار هذا اليوم ليتزامن مع إحتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان .

ونوه أن إفتتاح الرئيس منذ أيام لمشروعات قومية فى مجالات مختلفة لخدمة خطة التنمية الشاملة لسيناء ومدن القناة والتى كان من ضمنها واحداً من أكبر مشروعات مصر القومية فى العصر الحديث " أنفاق تحيا مصر" والتى تجسد إرادة قيادة سياسية وشعب مصرى أصيل متحدى للزمن متخطى للصعاب ومحققاً للأمال ليمتد العمران لكافة أرجاء الوطن .

وأكد أنه من منطلق الحرص على استمرار الجهود المبذولة فى كافه مجالات التنمية الشاملة للدولة ومنها مجال الطرق والكبارى والذى يحظى باهتمام بالغ فقد تم التخطيط لتنفيذ شبكة من الطرق والكبارى فى أزمنة قياسية توفر أعلى درجات الأمان لمستخدميها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وذلك لجذب الإستثمارات ودعم الإقتصاد القومى المصرى من خلال فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ، وتسهيل الحركة بين مناطق الإنتاج ومناطق الإستهلاك وموانى التصدير ، بدء من توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2014 بإنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى أطوال 8200 كم لتغطى كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة على أن يتم التنفيذ بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والجهاز المركزى للتعمير بتكلفة مالية بلغت 164 مليار جنية موضحا أن تخطى الأرقام والإحصائيات القياسية أصبح منهجاً للدولة .

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وواصل رئيس الهيئة الهندسية حديثه بأن رجال الهيئة الهندسية واصلوا الليل بالنهار عملاً وإجتهاداً لا يحول بينهم وبين أهدافهم عائق أو مستحيل وأنه إستكمالا لما تم تنفيذه وإفتتاحه من مشروعات فى مجال الطرق والكبارى والأنفاق ، نحتفل اليوم وبتشريف السيد الرئيس بإفتتاح مشروعاً جديداً ينضم لأكبر مشروعات مصر القومية فى العصر الحديث وهو إنشاء محور تحيا مصر لإستكمال محور الزعفرانة مطروح الذى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط بدءاً من الزعفرانة مروراً بطريق الجلالة بطول 82 كم و طريق القاهرة العين السخنة بطول 106 كم ، محور الشهيد بطول 4 كم ، بالإضافة إلى إمتداد محور المشير بطول 8 كم ومنه إلى محور الفنجرى بطول 8 كم ، فمحور تحيا مصر بطول 17 كم ثم إلى محور الضبعة بطول 340 كم والمخطط إمتداده إلى مرسى مطروح كما تم إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق والكبارى لنقل الحركة المروروية من محور الزعفرانة / مطروح إلى داخل القاهرة والعكس .

واستعرض اللواء أ ح إيهاب الفار تطوير وتوسعة محور الشهيد حيث تم رفع كفاءة محور الشهيد بطول 4 كم ليصبح بعرض 51 م / 4 حارة بدلاً من 3 حارة لكل إتجاة ، وإنشاء إمتداد محور المشير بهدف إنشاء محور مرورى جديد موازى لمحور الشهيد لتخفيف الكثافات المرورية على محور الشهيد بالإضافة إلى ربط كوبرى 6 أكتوبر بمحور المشير لخدمة القادم من وسط القاهرة ومتجة إلى القاهرة الجديدة والعين السخنة والعكس بطول 8 كم وعرض 30 متر فى إتجاهان كل إتجاه 3 حارة ولتيسير التحرك من خلاله تم إنشاء 2 كوبرى لخلق تقاطعات حره ، كوبرى الشهيد المقدم احمد ابو النجا وهو عباره عن تقاطع محور المشير مع محور الشهيد بطول 840 متر وعرض 47 متر إتجاهان بواقع 5 حارة لكل إتجاه ، وكوبرى الشهيد النقيب احمد حافظ شوشه نهاية إمتداد محور المشير اعلى محور ابوزيد خضر بطول 850 متر وعرض 32 متر/ 3 حارة لكل إتجاه ، ومحور تحيا مصر والذى يمتدد من الطريق الدائرى غرباً مروراً بفرع النيل الغربى وأعلى جزيرة الوراق وفرع النيل الشرقى وصولاً إلى منطقة شبرا شرقاً والمحور بطول 17 كم إتجاهين كل إتجاه ( 5-6) حارة وبعرض متغير من 48 إلى 67.36م ويتكون من (12) كوبرى علوى منها كوبرى تقاطع الطريق الدائرى وهو كوبرى خرسانى إتجاهين بطول 2000 م وعرض 58 م ويشمل 8 مطالع ومنازل لخدمة الحركة المرورية للقادم من إتجاه شبرا ومتجة إلى الطريق الدائرى والعكس ، وكوبرى النيل الغربى وهو أيضاً كوبرى خرسانى أعلى نهر النيل إتجاهين بطول 370 م وعرض 48 م وفتحات ملاحية رئيسية بعرض 120 م وفرعية بعرض 70 م ، وكوبرى جزيرة الوراق الخرسانى بإتجاهين بطول 1900 م وعرض 48 م ويمر أعلى جزيرة الوراق ، وكبارى منطقة شبرا لخدمة الحركة المرورية للقادم من كورنيش النيل / منطقة شبرا مدينة نصر ومصر الجديدة / شبرا الخيمة / السواح والأميرية / والمتجه إلى كورنيش النيل ومنطقة شبرا / ومدينة نصر ومصر الجديدة وشبرا الخيمة / السواح والأميرية .

كوبرى تحيا مصر

لربط القطاع المار أعلى جزيرة الوراق بمنطقة شبرا أعلى نهر النيل والذى شرف بقيامكم بتركيب آخر قطعة خرسانية منه فى 14 أبريل 2019 وتم تسجيل الكوبرى بموسوعة جينس للأرقام القياسية كأعرض كوبرى ملجم بالعالم حيث يصل عرض الكوبرى إلى 67.36 م إتجاهين 6 حارة لكل إتجاه وطوله 540 م وعرض الفتحة الملاحية أسفل الكوبرى 300 متر وهى اكبر فتحة ملاحية على نهر النيل وتم تجهيز الكوبرى بممشى للأفراد على الجانبين كلٍ بعرض 4 متر منهم 3 متر ممشى خرسانى وواحد متر ممشى زجاجى ونظراً للموقع المتميز للكوبرى والأسلوب المستخدم فى إنشاه من المنتظر أن يكون أحد المزارات السياحية ويشمل الكوبرى على 6 أبراج خرسانية حاملة للكابلات إرتفاع البرج 92 م ولتنفيذ كوبرى محور تحيا مصر ٍتم إستخدام حوالى مليون متر مكعب من الخرسانة و290 ألف طن من حديد التسليح وهو ما يعادل إنشاء ألف عمارة سكنية .

وبالرغم من المصاعب والتحديات التى واجهتنا لوجود المشروع داخل منطقة سكنية ذات كثافات سكانيه مرورية عالية وتتطلب تكثيف الأعمال خلال ساعات متأخرة من الليل حفاظاً على استمرار حركة المرور بالمنطقة وتم إنجاز هذا المشروع بتحالف مجموعة من الشركات الوطنية وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع تقديم الدعم الفنى بواسطة بعض الشركات العالمية المتخصصة إشترك أكثر من 4 الأف مهندس وفنى وعامل مصرى فى إنشاء الكوبرى مع الإستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الأعمال الفنية المحدودة لنقل الخبرة إن كوبرى تحيا مصر ليس إنجازاً هندسياً فقط بل هو شهادة بكفاءة وقدرة المهندس والفنى والعامل المصرى حيث تم تنفيذه بأعلى معدلات إنشاء هذا النوع من الكبارى على مستوى العالم .

وتابع: الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إن إصراركم وعزمكم على تنفيذ هذا القدر الهائل من المشروعات القومية العملاقة فى أزمنة قياسية يغرس فى الشعب المصرى روح الإصرار والتحدى للوصول إلى مستقبل أفضل للاجيال القادمة .

وعبر شبكة الفيديو كونفرانس قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء إشارة افتتاح مشروع كوبرى النقيب شهيد أحمد حافظ شوشة أعلى محور أبوزيد خضر والذى نفذته شركه السعداء وكوبرى المقدم شهيد احمد ابو النجا الذى نفذته شركه السلام إنترناشيونال وطريق إمتداد محور المشير الذى نفذته إدارة المهندسين العسكريين و محور الشهيد الذى نفذته شركه اوراسكوم .

كوبرى "تحيا مصر" روض الفرج يدخل رسمياً موسوعة جينس للأرقام القياسية العالمية

وقام السيد طلال عمر المدير الإقليمى لموسوعة جينس للأرقام القياسية العالمية بالشرق الأوسط بتسليم شهادة دخول كوبرى تحيا مصر روض الفرج الموسوعة كأعرض كوبرى ملجم فى العالم إلى رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب.

الرئيس يفتتح محور وكوبرى تحيا مصر ويلتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمشروع

كما قام الرئيس السيسى يرافقه عدد من الشباب بازاحه الستار عن اللوحة التذكاريه إيذانا بافتتاح محور وكوبرى" تحيا مصر" روض الفرج ليدخل المحور الخدمه ويفتح شرياناً مرورياً جديداً يساهم فى تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين ويدفع عجلة الاستثمار والتنمية فى كل ربوع الوطن كما قام الرئيس السيسى بجولة تفقدية للكوبرى وجانب من الممشى الزجاجى الجديد الذى صمم ليكون أول ممشى زجاجى بالشرق الأوسط ليكون متنفسا ومزارا سياحيا جديدا يعبر عن إرادة وصلابة المصريين كما قام الرئيس بالتقاط صورة تذكارية مع الوزراء والشباب والعاملين بالمشروع .

حضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الرموز والشخصيات العامة والإعلاميين وشباب الجامعات .