أخبار مصر | "مكافحة الإدمان": 10 أعمال درامية خالية من مشاهد تعاطي المخدرات خلال الأسبوع الأول من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة الإدمان": 10 أعمال درامية خالية من مشاهد تعاطي المخدرات خلال الأسبوع الأول من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد تعاطي المواد المخدرة بواقع 10 مسـلســلات وهي "كلبش 3" و" أبو جبل" و"زلزال" و"لأخر نفس" و "البرنسيسة بيسة" و"سوبر ميرو" و"ولد الغلابة" و "الواد سيد الشحات" و"بدل الحدوته 3" و"طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" باعتباره الوحيد الخالي من كل من مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة".

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامى للصندوق، أن الأعمال الدرامية خلال الأسبوع الاول من رمضان 2019 وما تتضمنها من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافه تعاطى المخدرات التى تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة، مثل أرتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المفاهيم الخاطئة وكذلك خلو الدراما حتى الآن من المشاهد التعليمية لطرق تعاطى المواد المخدرة.

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وكشف المرصد الإعلامي للصندوق فى نتائجه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وجود 367 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالى ما يقرب من 8 ساعات، منها 288 مشهد تدخين بإجمالى 6 ساعات بينما بلغت مشاهد التعاطى 79 مشهد بإجمالى ساعتيين، وذلك فى 24 مسلسل وأن نسبة مشاهد التدخين جاءت 4.8% من إجمالى المساحة الزمنية للأعمال الدرامية، حيث شهدت انخفاض عن العام الماضى والذى كانت 6% عن نفس الفتره وفى عام 2017 كانت 12%، بينما بلغت نسبة مشاهد التعاطى 1.5%، حيث شهدت انخفاض ايضا حيث كانت النسبه العام الماضى 2% وفى عام 2017 كانت 4%، كما أن البيانات الأولية تشير إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة.

وحدد المرصد بعض الأعمال الدرامية الأكثر احتواءا على مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات فى هذه الفترة وجاء فى مقدمتها مسلسل "لمس أكتاف و يليه "الواد سيد الشحات" ثم "شقة فيصل".

وشددت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على ضرورة استمرار الحوار مع صنّاع الدراما لتقويم المسار في إطار الوثيقة الأخلاقية معبرة عن أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتي ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة أن قضية المخدرات في مصر أصبحت من أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.