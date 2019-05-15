أخبار مصر | "التضامن": اليوم المرحلة الأولى للدورات التدريبية للشباب ببرنامج "رفيق المسن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": اليوم المرحلة الأولى للدورات التدريبية للشباب ببرنامج "رفيق المسن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاربعاء، المرحلة الأولى للدورات التدريبية للشباب الذي تم قبوله للالتحاق ببرنامج رفيق المسن وذلك بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، حيث من المقرر أن يستمر التدريب لمدة شهر ونصف لتنتهي في يوليو القادم.

صرحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ان المرحلة الأولى ستشمل تدريب 30 متدرب سيتم تدريبهم بجمعية الرعاية الإجتماعية بكرموز- الإسكندرية و40 متدرب بجمعية الرعاية بالمحبة بالقاهرة من اجمالى 150 شاب نجحوا فى اجتياز الشروط والمقابلات الخاصة بالبرنامج و يشمل التدريب جانب نظري وآخر عملي مشيرة الى ان برنامج رفيق المسن ياتى تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع معهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وبعض الجمعيات العاملة في مجال رعاية المسنين بهدف توفير الرعاية للمسن في مسكنه وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين بحيث يتم توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين داخل أسرهم.

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واضافت الألفي أن الوزارة انتهت من إعداد البرنامج التدريبي الخاص بالدورات كمنهج تنظيمي شامل ومعتمد لإعداد وتأهيل رفيق المسن وتوفير فرص عمل لهم في إطار تصور تنظيمي قانوني للمهنة يضمن حقوق المسن في الوقت ذاته يتيح ويشجع الجمعيات علي العمل في المشروع ويؤهل التدريب المتدرب للتعامل بشكل مهني مع من سيرافقة ويقوم علي التدريب نخبة من المدربين المعتمدين ذوي الخبرة في مجالات الصحة والتغذية والرعاية النفسية والاجتماعية للمسن وفي مجالات العلاج الطبيعي والرياضة والامن والسلامة المنزلية والأسعافات الأولية ويضم المشروع مستويات فهناك مسنين بحاجة إلى "رفيق اجتماعي" وآخرين بحاجة إلى "رفيق طبي"، ولهذا فالتدريب سيكون متخصصًا.

هذا وجديرا بالذكر فان وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد فتحت باب التقدم لمشروع رفيق المسن في الفترة من 17 مارس وحتى 4 ابريل للشباب من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية كمرحلة أولى من تنفيذ البرنامج حيث تقدم فعلياً 3212 شاب وفتاة وقد تم تشكيل 4 لجان على مستوى القاهرة والإسكندرية لمقابلة 1211 ممن تنطبق عليهم الشروط لاختيار 150 شاب وفتاة وقد بدأت اللجان عملها فى الفترة

من 15وحتى 20 ابريل الماضى حيث ضمت اللجان ممثل من الوزارة و ممثل مختص من الطب النفسي وممثل من الجمعيات الشريكة وممثل لمعهد علوم المسنين ببني سويف وممثل في مجال الرعاية الاجتماعية للمسن .