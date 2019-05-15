أخبار مصر | الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٦ أيام (فيديو جراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٦ أيام (فيديو جراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 9 حتى 15 مايو 2019‏):

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حيث نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية خلال عيد الفطر المبارك ، كما نفي المركز ما تثير حول طرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع.

ونفى المركز الاعلامي ما تردد حول إجبار الطلاب على شحن التابلت برصيد 100 جنيه قبل دخول الامتحان، كما نفى ما إثير حول عودة الثانوية العامة بنظام العام الواحد بداية من عام 2020، ونفى المركز ايضا ما تداول حول تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ونفى المركز الاعلامي ما اثير حول فرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، كما نفى ما تردد حول استبدال الممرضات المصريات بأجنبيات في منظومة التأمين الصحي الجديدة، ونفى ما تداول حول انتشار حلوى صينية بالأسواق تسبب تجلطات الدم للأطفال كما نفي ما اثير حول تسريح موظفي مصلحة الشهر العقاري بعد ميكنة الخدمات بها ونفي ايضا ما تداول حول إلغاء وزارة الأوقاف مسابقات تحفيظ القرآن بالمساجد، كما نفي رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30% إلى 60% في يوليو القادم.