أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي سجلت تاريخًا خالدًا من البطولات لن تنتهي ذكراه بعد.

وقال نظير محمد عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن انتصارات العاشر من رمضان ضربت لنا أروع الأمثلة في تلاحم الشعب المصري بجميع طوائفه ووقوفه خلف قواته المسلحة، التي تبذل كل الجهود الممكنة في العمل والإنتاج والتضحية، لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، كما أن هذه الذكرى تستدعي روح التعاون والاتحاد والانتصار على النفس، وترك التكاسل وقتل اليأس واستلهام الأمل والعمل البنّاء.

أوضح الأمين العام أننا بحاجة لاستحضار تلك الروح الطيبة التي أبرزت أهمية العمل الجماعي والمواقف والبطولات الخالدة التي شهدها هذا الشهر الكريم على مر العصور والأزمنة، مع التركيز عليها بشكل يساعد على حفز الهمم على العمل والتضحية من أجل رفعة الأمة في كل المجالات.

كما وجّه "عيّاد" التحية والتقدير، لكل أم وأسرة مصرية قدمت أحد أبنائها فداء للوطن سواء في الماضي أم الحاضر، كما قدم التحية لقواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة لما يبذلونه ويقدمونه في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.