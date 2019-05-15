مصر | "ضابط مفصول ونجل برلماني".. مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بقتل الطفل "يوسف العربي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضابط مفصول ونجل برلماني".. مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بقتل الطفل "يوسف العربي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن المتهمين اللذين سلما نفسهما صباح اليوم الأربعاء، للأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما في قضية قتل الطفل يوسف العربي، مازالا متواجدين بقسم شرطة أول أكتوبر، لحين وصول قرار ترحيلهما للسجن لتنفيذ الحكم.

كان سلم المتهمان الهاربان في قضية قتل الطفل "يوسف العربى" بميدان الحصرى بأكتوبر، نفسهما بعد عامين من هروبهما، للأجهزة الأمنية.

والمتهمان هما خالد أحمد عبدالتواب، طالب ونجل برلماني، وطاهر محمد أبوطالب، ضابط شرطة مفصول.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المعتقدة بالتجمع الخامس أيدت حكم السجن 7 سنوات في قضية مقتل الطفل "يوسف العربي"، وطالب دفاع المتهمين بإعادة إجراءات محاكمتهما وهما" خالد أحمد عبدالتواب، طالب، وطاهر محمد أبو طالب، ضابط مفصول.

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وقضت المحكمة فى مايو 2018 بمعاقبة 3 متهمين - بينهم اثنين هاربين، بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرأت المتهم الرابع.

وكانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان (ضابط شرطة مفصول ونجل برلماني).

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يوسف العربي قُتل برصاصة بالخطأ انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين.