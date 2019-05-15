مصر | "حط يده على فتاة".. مفاجآت حول إطلاق أعيرة نارية وتحطيم كافيه شهير بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حط يده على فتاة".. مفاجآت حول إطلاق أعيرة نارية وتحطيم كافيه شهير بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، وتحطيم كافيه شهير بالحي الأول، بمدينة 6 اكتوبر، وتبين أن سبب نشوب المشاجرة هو قيام أحد الزبائن بالكافيه بوضع يديه على فتاة كانت صحبته بطريقة غير لائقة بالمكان، ما دفع أحد العاملين بالكافيه بتنبيه وعند عدم استجابته له، طرده خارج الكافيه.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 أن "زبون الكافيه" استعان بعدد من أصدقائه، وحضروا إلى الكافيه وبحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وحطموا الكافيه، واطلقوا وابلا من الأعيرة النارية في الهواء لإثارة الرعب في نفوس المتواجدين بالمكان.

وواصل المصدر ذاته أن المشاجرة لم تسفر عن وقوع ايه خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن القوات تمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط 10 أشخاص، وبحوزتهم فرد خرطوش، طبنجة، وعددا من زجاجات المولوتوف.

كان نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص وصاحب كافيه شهير بالحي الأول بمدينة 6 اكتوبر، وتمكنت القوات من ضبط عددا من طرفي المشاجرة والأسلحة النارية المستخدمة في التشاجر، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وسيطرت حالة من الذعر والخوف على أهالي مدينة 6 أكتوبر، إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الاشخاص، وإطلاق أعيرة نارية وتحطيم إحدي الكافيهات الشهيرة بالحي الاول، بدائرة قسم شرطة اول اكتوبر.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأنه نشبت مشاجرة بين صاحب كافيه شهير بالحي الأول بمدينة 6 اكتوب، وعدد من الأشخاص "زبائن بالكافيه"، وقام الطرف الثاني، بتحطيم الكافيه، وإطلاق أعيرة نارية.

وأوضح، أن قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، والمقدم عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، للسيطرة على المشاجرة وتمكنت من ضبط عددا من طرفيها، والأسلحة المستخدمة في التشاجر، وجارِ التحقيق معهم لمعرفة سبب نشوب المشاجرة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط باقي طرفي المشاجرة.