مصر | كشف غموض مقتل مسنة وسرقتها بعين شمس.. والخادمة كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض مقتل مسنة وسرقتها بعين شمس.. والخادمة كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بعين شمس، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الذين قتلوها وسرقوا مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي 25 آلاف جنيه، بالإضافة إلى متعلقات أخرى منها هواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبط 2 منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأحد المتهمين خادمة، والتي قررت أنها نظرًا لسابقة عملها مع المجني عليها وعلمها بثرائها عقدت العزم على سرقتها بالإكراه وفي سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة مستخدمين سيارة ملك وقيادة السائق.
وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مواطن بالمعاش 80 سنة، بأنه أثناء عودته إلى سكنه وجد زوجته مقتولة بثلاث طعنات وغارقة في دمائها، فقام بالاستغاثة بسيدة أخرى من الجيران، ذلك بعد أن فوجئ بعدم وجود مشغولاتها الذهبية و(مبلغ مالي قدره 2500" جنيه، هاتف محمول).
وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبط 2 منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأحد المتهمين خادمة، والتي قررت أنها نظرًا لسابقة عملها مع المجني عليها وعلمها بثرائها عقدت العزم على سرقتها بالإكراه وفي سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة مستخدمين سيارة ملك وقيادة السائق.
وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه من المبلغ المستولى عليه، هاتف محمول) والسيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.