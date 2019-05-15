مصر | كشف غموض مقتل مسنة وسرقتها بعين شمس.. والخادمة كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض مقتل مسنة وسرقتها بعين شمس.. والخادمة كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بعين شمس، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الذين قتلوها وسرقوا مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي 25 آلاف جنيه، بالإضافة إلى متعلقات أخرى منها هواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة.



وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مواطن بالمعاش 80 سنة، بأنه أثناء عودته إلى سكنه وجد زوجته مقتولة بثلاث طعنات وغارقة في دمائها، فقام بالاستغاثة بسيدة أخرى من الجيران، ذلك بعد أن فوجئ بعدم وجود مشغولاتها الذهبية و(مبلغ مالي قدره 2500" جنيه، هاتف محمول).