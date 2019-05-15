انت الان تتابع حقيقة رفع أسعار الكهرباء من 30 لـ60% خلال يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير الكهرباء
في ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30% - 60% خلال يوليو المقبل، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30 %- 60% خلال يوليو المقبل، موضحة أن تلك النسب مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأنه فى حالة تحديد نسب الزيادة الجديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة من خلال مؤتمر صحفى يتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أن هناك خطة واضحة لرفع دعم الكهرباء من على كاهل الدولة تدريجيًا حتى العام المالى 2021/ 2022 مع الحفاظ على دعم تبادلى لمراعاة البعد الاجتماعى، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة لتصبح 8 سنوات. الشهر الماضي، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث
وأشارت الوزارة، إلى أن هناك خطة واضحة لرفع دعم الكهرباء من على كاهل الدولة تدريجيًا حتى العام المالى 2021/ 2022 مع الحفاظ على دعم تبادلى لمراعاة البعد الاجتماعى، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة لتصبح 8 سنوات.
الشهر الماضي، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه وفقا للخطة التي تم وضعها والإعلان عنها عام 2014 لتحريك أسعار الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع، فإنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن رفع الأسعار في هذا التوقيت "كلام نهائي"، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.
وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، أن "تحرير سعر الصرف، أدى إلى وجود أعباء إضافية على قطاع الكهرباء". (التفاصيل)
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