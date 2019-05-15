انت الان تتابع حقيقة رفع أسعار الكهرباء من 30 لـ60% خلال يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الكهرباء

في ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30% - 60% خلال يوليو المقبل، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30 %- 60% خلال يوليو المقبل، موضحة أن تلك النسب مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأنه فى حالة تحديد نسب الزيادة الجديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة من خلال مؤتمر صحفى يتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك خطة واضحة لرفع دعم الكهرباء من على كاهل الدولة تدريجيًا حتى العام المالى 2021/ 2022 مع الحفاظ على دعم تبادلى لمراعاة البعد الاجتماعى، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة لتصبح 8 سنوات. الشهر الماضي، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث

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