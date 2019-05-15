انت الان تتابع قرار عاجل من المترو بعد وصول درجة الحرارة إلى 40 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مترو الأنفاق - أرشيفية

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات المترو بالمحطات السطحية خارج النفق بالخط الاول والثانى إلى 60 كيلو، بدلًا من 80 كيلو، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، وقال احمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، في بيان اليوم، إن إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية، أوصوا بتقليل السرعة نظرًا لارتفاع درجة الحرارة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، حيث وصلت درجة حرارة قضبان السكك الحديدية إلى 60 درجة مئوية.

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وأضاف عبد الهادي، أن قرار تخفيض السرعات لحماية الشبكة الهوائية الكهربائية بالخط الاول، حيث أن الشبكة الكهربائية تتمدد فى درجات الحرارة العالية، مما تؤثر السرعات العالية للقطارات أسفل الشبكة الهوائية تأثيرًا سلبيًا، حيث أن اأامر يتطلب تقليل السرعة لحماية الشبكة ومنعًا للأعطال.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد