انت الان تتابع قرار عاجل من المترو بعد وصول درجة الحرارة إلى 40 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مترو الأنفاق - أرشيفية
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات المترو بالمحطات السطحية خارج النفق بالخط الاول والثانى إلى 60 كيلو، بدلًا من 80 كيلو، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، وقال احمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، في بيان اليوم، إن إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية، أوصوا بتقليل السرعة نظرًا لارتفاع درجة الحرارة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، حيث وصلت درجة حرارة قضبان السكك الحديدية إلى 60 درجة مئوية.
وأضاف عبد الهادي، أن قرار تخفيض السرعات لحماية الشبكة الهوائية الكهربائية بالخط الاول، حيث أن الشبكة الكهربائية تتمدد فى درجات الحرارة العالية، مما تؤثر السرعات العالية للقطارات أسفل الشبكة الهوائية تأثيرًا سلبيًا، حيث أن اأامر يتطلب تقليل السرعة لحماية الشبكة ومنعًا للأعطال.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد
وأضاف عبد الهادي، أن قرار تخفيض السرعات لحماية الشبكة الهوائية الكهربائية بالخط الاول، حيث أن الشبكة الكهربائية تتمدد فى درجات الحرارة العالية، مما تؤثر السرعات العالية للقطارات أسفل الشبكة الهوائية تأثيرًا سلبيًا، حيث أن اأامر يتطلب تقليل السرعة لحماية الشبكة ومنعًا للأعطال.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية، ليسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. (تعرف على درجات الحرارة غدا)
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