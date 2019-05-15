الكنيسة تصرف معاشا شهريا لأسرة «قاتل قس شبرا»

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الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها
أعلنت مطرانية شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، أن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، قرر قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة ليعود لأرض الوطن على خلفية واقعة قتل فراش كنيسة مارمرقس الرسول للقس مقار سعد يوم الاثنين الماضى. وقال بيان من الكنيسة، إن الأنبا مرقس سيستقبل أولاد "كمال. ش" فراش الكنيسة، لتقديم الرعاية لهم بعد عودته من أمريكا، مشيرا إلى أنه قرر صرف معاش شهري لا يقل عن 2500 جنيه لزوجة وبنات "كمال. ش" المتهم بالقتل، معلنا أنه لن يحمل بنات القاتل ما فعله والدهم.
كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا يفيد مصرع القس "مقار سعد، 65 عامًا راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى طبنجة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال.ش"، 54 عامًا متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن. وعقب قيام المتهم بتسليم نفسه للشرطة اعترف بوجود خلافات بينه وبين القس لسابقة
كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا يفيد مصرع القس "مقار سعد، 65 عامًا راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى طبنجة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال.ش"، 54 عامًا متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن.
وعقب قيام المتهم بتسليم نفسه للشرطة اعترف بوجود خلافات بينه وبين القس لسابقة قيام المجني عليه بالاتفاق معه بمساعدته في زواج ابنته وإعطائه مبالغ مالية ولم يف بذلك ومنذ يومين قام بإعطائه مبلغا ماليا قدره 1000 جنيه.
وتابع المتهم، أنه طلب مبلغا ماليا آخر من المجنى عليه، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه محدثا إصابته التي أودت بحياته، وقام بعدها بتسليم نفسه للشرطة.
تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على كاميرات المراقبة.
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