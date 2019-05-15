انت الان تتابع الكنيسة تصرف معاشا شهريا لأسرة «قاتل قس شبرا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها

أعلنت مطرانية شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، أن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، قرر قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة ليعود لأرض الوطن على خلفية واقعة قتل فراش كنيسة مارمرقس الرسول للقس مقار سعد يوم الاثنين الماضى. وقال بيان من الكنيسة، إن الأنبا مرقس سيستقبل أولاد "كمال. ش" فراش الكنيسة، لتقديم الرعاية لهم بعد عودته من أمريكا، مشيرا إلى أنه قرر صرف معاش شهري لا يقل عن 2500 جنيه لزوجة وبنات "كمال. ش" المتهم بالقتل، معلنا أنه لن يحمل بنات القاتل ما فعله والدهم.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا يفيد مصرع القس "مقار سعد، 65 عامًا راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى طبنجة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال.ش"، 54 عامًا متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن. وعقب قيام المتهم بتسليم نفسه للشرطة اعترف بوجود خلافات بينه وبين القس لسابقة

Advertisements