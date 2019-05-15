شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يوقع برتوكول لإنشاء خطوط مياه شرب بتكلفة 65 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الطائرات، بقيمة 65 ميلون جنية، لتصميم وتنفيذ خطوط مياة شرب.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول يشمل خط مياة العباسي الذى يربط بين مركز الدلنجات وقرية الحدين بمركز كوم حمادة، بطول 8 كم قطر 600 مللى لتدعيم شبكات مياه الشرب بكوم حمادة، كما تشمل خط «الطرانة - فرهاش» بطول 6 كم، وقطر 300 مليمتر لتغذية منطقة فرهاش ومنطقة الحرفيين بمركز حوش عيسى.

ووجه «آمنة» بسرعة الإنتهاء من تلك الأعمال وتذليل كافة العقبات التى قد تعترضها مع الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد والمقرر له نهاية مايو عام 2020م.