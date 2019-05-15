شكرا لقرائتكم خبر عن حسني مبارك يكشف لأول مرة أسرار الغزو العراقي للكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مقابلة مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ولذلك للمرة الأول من تخليه عن الحكم في فبراير2011. ونشرت السعيد تغريدات، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، وذكرت فيها أن مبارك كشف لها أسرارا وخفايا الغزو العراقي للكويت.

وأضافت أنه تحدث عن «عواقب صفقة القرن، ومعلومات عن حرب السادس من أكتوبر وإستعادة سيناء، بالإضافة إلى تأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط».

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​وأكد مبارك، وفقا لـ«السعيد»، قائلا: «قلت لشيمون بيريز إنتوا عايزين تخشوا الجامعة العربية؟..ابعد عن الكلام ده..الجامعة العربية دي بيت العرب».

وأضاف: «قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس.. ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوي لن تجعل أي سلام أو تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت».

وأردف: «شجعت رابين على التفاوض مع السوريين..وكان السوريون متحفظين في إطلاعنا على المفاوضات.. وأبلغني رابين بالاتفاق مع سورية بأنها ستأخذ أرضها.. لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات».