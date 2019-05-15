شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «امتحانات الإعدادية» فى القليوبية.. ولا شكاوى فى كفر الشيخ والمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية فى القليوبية، امتحاناتهم، أمس، فيما واصل طلاب عدد من المحافظات الأخرى، أداء الامتحانات، ولم تسجل غرف العمليات أى شكاوى من صعوبة الأسئلة.

وأعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية، ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بعد أن أدى الطلاب امتحان مادة «الدراسات الاجتماعية»، مؤكدًا أن غرف العمليات لم تتلق أى شكاوى من الأسئلة، حيث يجرى تصحيح عينة امتحان مادة الهندسة التى اشتكى منها عدد كبير من أولياء أمور الطلاب، وفى حالة ثبوت وجود أسئلة صعبة أو خارج المنهج سيتم توزيع درجاتها على باقى أسئلة الامتحان، حفاظًا على حقوق الطلاب على أن يتم إعلان النتيجة خلال 3 أسابيع.

وفى البحيرة، أكد عدد من الطلاب أن امتحان مادة «الجبر» كان فى مستوى الطالب المتوسط، وأن الامتحان كان به بعض الجزئيات لتمييز الطلاب المتفوقين، وقال محمد سعد، وكيل وزارة التعليم، إن غرفة عمليات المديرية أو غرف العمليات التابعة فى الإدارات التعليمية لم تتلق أى شكاوى من سير الامتحان أو صعوبة أسئلة مادتى «الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات».

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وفى كفرالشيخ، تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم، عددًا من اللجان بإدارتى شرق وغرب، وفى أثناء تواجدها باللجنة رقم 6 فى مدرسة حسنى زهرة الإعدادية بالحمراوى، فوجئت بالطالب محمد السيد، يطلب التقاط صورة تذكارية معها، فاستجابت له، وأشارت إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم من صعوبة الامتحانات.

وفى المنيا، تم تقسيم المدارس إلى 3 كنترولات رئيسية لتسهيل أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتائج، وأكد صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن الأمور سارت فى هدوء تام، ولم يتم رصد أى حالات غش من الطلاب، كما لا توجد أى شكاوى على الإطلاق.

من ناحية أخرى، تواصلت جهود المحافظات لضمان نجاح تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى باستخدام «التابلت»، ووجّه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، بوضع خطة لضمان عدم انقطاع الكهرباء خلال الامتحانات وتوفير الجو المناسب للطلاب، خاصة أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، شدد على تيسير نظام الفايبر «النت فائق السرعة» الذى تم إدخاله للمدارس.

وكلّف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل العمل على إنجاح تجربة استخدام الجهاز اللوحى «التابلت»، وتوفير مولدات كهربائية إضافية بغرف السيرفرات الموجودة بالمدارس لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى أو الإنترنت، وعمل صيانة لجميع المحولات الكهربائية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام تعمل على مدار الـ 24 ساعة، يتم ربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية فى نطاق المحافظة للمتابعة اللحظية لأعمال الامتحانات، ولتلقى أى شكاوى ترد إليهم وإزالة أى معوقات قد تواجههم.