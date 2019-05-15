شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفولة والأمومة» يتصدى لإعلانات تسيئ للطفل في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذه إجراءات من شأنها التصدي لظاهرة انتهاك حقوق الطفل في الأعمال والإعلانات الدرامية التي يتم عرضها في شهر رمضان الكريم، وذلك بعد تلقى عدداً من البلاغات على خط نجدة الطفل.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل «16000» التابع للمجلس استقبال عدداً من الشكاوى والبلاغات خلال شهر رمضان، تفيد بظهور الطفل في بعض الإعلانات بصورة مسيئة، حيث تلقى خط نجدة الطفل عدداً من الشكاوى والبلاغات تطالب بوقف إعلان لإحدى المستشفيات المتخصصة في علاج الحروق، يتضمن مشهد لنشوب حريق في منزل وإصابة طفلة بحروق أدت إلى وفاتها، مما جعل الأطفال يصابون بالخوف والرعب من هذه المشاهد، كما أطلق عدداً من أولياء الأمورعليه إعلان «الهلع» بما يحتويه من استغلال الطفلة بشكل مسيء كفكرة للدعاية ويضر بمشاعر المشاهدين ويؤثرعلى الحالة النفسية للأطفال.

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كما وصفت إحدى الأمهات هذا الإعلان أنه «الأبشع ضمن الإعلانات التي شاهدناها بداية من شهر رمضان»، قائلة: «وفاة طفلة يوم ميلادها بهذه الطريقة هو أمر مؤذي لمشاعرنا ولنفسية أطفالنا»، مطالبة المجلس بوقف إذاعته.

وأضافت «العشماوي» أن خط نجدة الطفل تلقى أيضاً خلال الشهر الكريم، عدداً من الشكاوى والبلاغات تطالب بوقف إعلان «للملابس الجاهزة» يظهر فيه الأطفال يؤدون حركات وإيحاءات غير أخلاقية الأمر الذي يؤثر سلباً على سلوكيات الأطفال، حيث قالت إحدى أولياء الأمور في بلاغها لخط نجدة الطفل «أننا نعلم أولادنا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية نحو حماية أطفالنا من التحرش فكيف يظهر الطفل بهذا الشكل»، فيما وصفت احدى الامهات هذا الإعلان أنه «أبشع إعلان بما يتضمن استغلال الطفل ويحتوى على مشاهد سيئة تهدم كل ما نعلمه لأطفالنا من سلوكيات إيجابية»، مناشدة المجلس بوقف إذاعة هذا الإعلان.

وأكدت «العشماوي» أن المجلس قام على الفور باتخاذ إجراءات سريعة لوقف إذاعت هذه الاعلانات حرصاً على مستقبل الأطفال ووقفاً لسلسة الانتهاكات التي يتعرضون لها، حيث تم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب النائب العام، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذين الواقعتين في ضوء ما تنطوي عليه من إساءة لكرامة وحقوق الأطفال، مشيرةً إلى انها مخالفة للمادة (89) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن حظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف فضلا عما تتضمنه هذه المصنفات من تعريض الطفل للخطر، وفق حكم المادة (96) من ذات القانون.

وناشدت جميع وسائل الإعلام بمراعاة عدم إذاعة أي مواد إعلامية تتضمن انتهاك لحقوق الطفل، مشددةً أن المجلس سيقوم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها أو ترد للمجلس عن طريق خط نجدة الطفل «16000»، حرصاً على حقوق الطفل المصري.