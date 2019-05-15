شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لثقافة الطفل» يحتفل بذكرى العاشر من رمضان بالحديقة الثقافية الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر فعاليات احتفالات ليالي رمضان الثقافية «أهلا رمضان»، لليوم الخامس على التوالى، والتي ينظمها المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، حيث تشهد الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب في التاسعة مساء الأربعاء احتفالا بذكرى العاشر من رمضان، فيقدم الصحفى والمؤرخ محمد الشافعى «حدوتة رمضانية»، حيث يحكي للأطفال عن ذكريات حرب أكتوبر، كما يقدم فنانو المركز والحديقة الثقافية مجموعة متنوعة من الورش الفنية والمسابقات حول نصر أكتوبر المجيد.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.